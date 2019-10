Cordero es el arquero apuntado por 9 de Julio

Todavía no hay nada oficial en cuanto a las invitaciones tan promocionadas hace algún tiempo por el Consejo Federal, y en lo deportivo luego del Absoluto se confirmarán las dos plazas de la Liga Rafaelina, pero en 9 de Julio tienen la certeza que por una u otra manera estarán siendo parte del Regional Amateur 2020.Para este campeonato, que estaría arrancando a fines de enero, el León empieza a hacer los sondeos para ir evaluando las incorporaciones que necesita el plantel dirigido por Marcelo Werlen. Uno de los puestos que más interesa reforzar es el del arquero y el jugador apuntado es Marcos Cordero. El futbolista surgido en Ben Hur y que militara en la institución del Sur de nuestra ciudad hasta hace un par de años, en caso de llegarse a un acuerdo total, se incorporaría luego de finalizar su participación con Sportivo Norte en la temporada liguista. Recordemos que arribó a mediados de año al "Negro" tras su paso por San Telmo, en la primera B Metropolitana. No obstante, habrá que aguardar si el guardavalla no tiene otros ofrecimientos de una categoría superior a fin de año.En cuanto a otras posiciones del campo, trascendió el interés por Andrés Mandrille, del Deportivo Tacural, y por Marcos Quiroga, de Ferrocarril del Estado, aunque este último también podría ser una opción en Libertad de Sunchales -su Club de origen- si los Cañoneros también son invitados al Regional Amateur.