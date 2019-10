CARTA DE LECTORES

¿Qué votamos el domingo?El día 27 de octubre, los argentinos ejercemos el derecho de elegir presidente y vice, ciento treinta diputados y 24 senadores nacionales. En nuestras manos está evitar que sea ésta la última vez, porque todos sabemos que mucho más que elegir autoridades, deberemos decir si queremos seguir siendo ciudadanos de una república democrática y cosmopolita o rebaño encerrado en el territorio que nos perteneció.Así. Tan sencillo como dramático. Votaremos por la libertad en un país del siglo XXI o por la vetusta dictadura del proletariado impuesta por la fuerza y fracasada en Rusia, en Cuba, en Venezuela.Son elecciones de libertad o sometimiento. Decidiremos si queremos continuar con nuestro estilo de vida o vegetar con otro que no es ajeno, pero conocemos muy bien.Cristina nos está señalando peligrosamente el futuro con la profunda reforma constitucional fogoneada por Eugenio Zaffaroni, con la nueva ley de medios K, la tan mentada reforma agraria, la valoración positiva de la guerrilla de los años setenta, el apoyo a los crímenes del chavismo y a la dictadura cubana. Cómo no recordar también la valija de Antonini Wilson y aquella vieja amenaza: “vamos por todo”.Yo elijo vivir libremente en mi país de fronteras abiertas para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Una nación de la que nadie huya y en la que muchos ansíen radicarse. Yo elijo un presidente en serio. No el testaferro de la vice.Yo voto por la patria grande que siempre nos cobijó en paz, y digo SI al grito sagrado: ¡Libertad, libertad, libertad! Y que los libres del mundo respondan: al gran pueblo argentino ¡Salud!