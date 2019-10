El seleccionado Sub 17 y la visita de Riquelme

El ex jugador de Boca le dio una charla a Matías Godoy y sus compañeros, que el lunes comenzarán el Mundial

Juan Román Riquelme visitó ayer al seleccionado Sub 17, dirigido por su amigo Pablo Aimar, en el predio que AFA tiene en Ezeiza y les dio una charla en la previa del Mundial de la categoría que se disputará en Brasil.Se trata de una actividad, bienvenida por cierto, que se ha hecho habitual en los últimos tiempos en los staffs técnicos de las actuales selecciones juveniles y en el caso especial de Riquelme, por la afinidad no sólo con Aimar, sino también con Diego Placente y otros integrantes del cuerpo de entrenadores.Sin dudas, para Matías Godoy y sus compañeros ha sido una nueva oportunidad de conocer las sensaciones de quien fue uno de los grandes ídolos del fútbol argentino, y que aún retirado sigue siendo una de las voces autorizadas en el análisis de este deporte.El delantero de Atlético de Rafaela tendrá la camiseta 9 en el campeonato. Argentina debutará en el grupo E del Mundial Sub 17 el lunes 28 ante España, en un partido que se jugará en el estadio Kleber Andrade de la ciudad de Vitoria. Luego, el conjunto albiceleste se medirá con Camerún, el jueves 31, mientras que el domingo 3 de noviembre jugará frente a Tayikistán.