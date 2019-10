Empleados de Ribeiro tienen hoy una audiencia en el Ministerio de Trabajo

Casi en primer turno, los empleados de la empresa Ribeiro tendrán hoy una audiencia en el Ministerio de Trabajo de nuestra ciudad para encontrar una solución al problema que acarrean por la falta de pago de sus salarios.Los siete empleados comprometidos hace de septiembre que no cobran y en las anteriores ocasiones cobraban pero en cuotas, lo que hacía muy dificultosa la situación. Es por eso que tanto el lunes como en la jornada de ayer asistieron al local, ubicado en Lavalle y San Martín, pero no atendieron al público.Según pudo averiguar este Medio, aún no se sabe quién representará a la empresa en el encuentro de hoy; si el gerente regional o bien alguien de casa central. Situación que incomoda a los trabajadores y al propio titular del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, Juan Berca.Además, vale mencionar que en la jornada de ayer, empleados de la empresa Ribeiro, sucursal Santa Fe, también optaron por la misma modalidad que los rafaelinos, y no atendieron a los clientes.La cadena confirmó ayer el cierre de su sucursal en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Prometió reubicar a los empleados pero reina la incertidumbre. Recordemos que los 1500 trabajadores de la firma en el país vienen percibiendo sus salarios en cuotas y Ribeiro pidió Preventivo de Crisis.Las razones esgrimidas por los ejecutivos de Ribeiro son las de muchos: la volatilidad de la economía, la suba de costos, la devaluación y también por el cambio de paradigma en la comercialización de este tipo de productos a través de Internet.