Posibles definiciones en el GP de Australia

Con el título de MotoGP en poder del español Marc Márquez (Honda), solo resta por definirse el subcampeonato en la categoría "reina", algo que podría ocurrir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Australia.En la competencia que se realizará en el circuito de Phillip Island, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) dispondrá de esa chance, pero tendrá que estirar a más de 50 puntos su ventaja sobre los otros aspirantes a terminar este año como inmediato escolta de Márquez, que logró su sexta corona en MotoGP.La diferencia de "Dovi" es de 55 unidades sobre los españoles Alex Rins (Suzuki) y Maverick Viñales), en tanto que se ubica en el quinto puesto su compañero italiano Danilo Petrucci (Ducati) a 62.En las teloneras, el panorama está bastante claro, pero no resuelto, para el español Alex Márquez (Kalex) -hermano menor de Marc- en Moto2 y el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) en Moto3.Ambos ya podrían consagrarse en el trazado australiano si al cabo de esta antepenúltima fecha del calendario superan por más de 50 puntos a sus adversarios directos en la lucha por el premio mayor.Luego de esta fecha se llevará a cabo el Gran Premio de Malasia, el 3 de noviembre, en Sepang; mientras que el cierre de la temporada será el 17 de noviembre, con la disputa del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que tendrá como escenario al "Ricardo Tormo" de Cheste.Como quedó expresado, Marc Márquez se aseguró el título de MotoGP, en tanto que Alex Márquez y Lorenzo Dalla Porta son firmes postulantes a consagrarse en Moto2 y Moto3, de acuerdo con estas posiciones:1º Marc Márquez (Honda - España) 350 puntos; Andrea Dovizioso (Ducati - Italia) 231; Alex Rins (Suzuki - España) 176; Maverick Viñales (Yamaha - España) 176; Danilo Petrucci (Ducati - Italia) 169; Fabio Quartararo (Yamaha - Francia) 163; Valentino Rossi (Yamaha - Italia) 145; Jack Miller (Ducati - Australia) 125; Cal Crutchlow (Honda - Gran Bretaña) 113 y Franco Morbidelli (Yamaha - Italia) 100.Alex Márquez (Kalex - España) 234 puntos; Thomas Luthi (Kalex - Suiza) 198; Augusto Fernández (Kalex - España) 192; Jorge Navarro (Speed Up - España) 186; Brad Binder (KTM - Sudáfrica) 184; Luca Marini (Kalex - Italia) 176; Lorenzo Baldassarri (Kalex - Italia) 151; Marcel Schrotter (Kalex - Alemania) 125; Fabio Di Giannantonio (Speed Up - Italia) 99 y Enea Bastianini (Kalex - Italia) 95.Lorenzo Dalla Porta (Honda - Italia) 229 puntos; Aron Cane (KTM - España) 182; Tony Arbolino (Honda - Italia) 161; Marcos Ramírez (Honda - España) 144; John McPhee (Honda - Gran Bretaña) 136; Niccolò Antonelli (Honda - Italia) 122; Celestino Vietti (KTM - Italia) 116; Jaume Masia (KTM - España) 105; Tatsuki Suzuki (Honda - Japón) 98 y Dennis Foggia (KTM - Italia) 92.