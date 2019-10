Piñera pide perdón “por falta de visión” y anuncia agenda social

SANTIAGO, 23 (NA).- El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ofreció ayer perdón a todos los chilenos por no haber visto los problemas que arrastraba la sociedad a la vez que anunció el lanzamiento de una agenda social con medidas en pensiones, salud, tarifas eléctricas e ingresos. Asimismo, confirmó que este miércoles volverán a funcionar las líneas 3 y 6 del metro de Santiago y que levantará la medida del Estado de emergencia solo “cuando tenga seguridades que el Orden Público, la Seguridad Ciudadana y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados”.

“Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”, señaló Piñera.

En lo medular, dio a conocer un paquete de medidas que denominó Agenda Social, a raíz de las manifestaciones que han sucedido en Chile durante los últimos días que terminaron con un saldo de al menos 15 muertos. Al hacer referencia a la reunión de ayer con representantes de los partidos políticos de gobierno y oposición, el Presidente dijo: “Pudimos constatar que había muchas coincidencias, tanto en el diagnóstico como en las soluciones, y les he propuesto constituir mesas de trabajo para perfeccionar y acelerar las distintas iniciativas de esta Agenda Social. Quiero agradecerles sinceramente su valioso aporte y constructiva actitud”.

En concreto, el Mandatario anunció cinco medidas que mejorarán las pensiones, entre los cuales destacan el aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria y el aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario.

Asimismo, en temas de salud y medicamentos, enfocada a la cobertura de enfermedades y reducir el costo de los fármacos. Para ello, una de las propuesta es es la ampliación del convenio del Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, lo que beneficiará a más de 12 millones de personas.

También anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado; la creación de un mecanismo de estabilización que anula la anunciada alza de 9,2% en las tarifas eléctricas; mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos; mayor equidad entre comunas de altos y bajos ingresos a través del fortalecimiento del Fondo Común Municipal.

En la misma línea, Piñera aprovechó de pedir al Congreso la aprobación de distintos proyectos del gobierno “de alto contenido social” como el proyecto pro infancia (que reemplaza al Sename por dos organismos), el proyecto que crea el Seguro Catastrófico de Salud; el proyecto que crea el derecho a la Sala Cuna Universal y Proyecto que establece la reducción de las contribuciones de los adultos mayores más vulnerables.

El jefe de Estado reconoció que esta Agenda social “no solucionará todos los problemas que aquejan a los chilenos”, pero que de alguna forma será “un aporte necesario y significativo para mejorar su calidad de vida”.