Macri y Fernández concentraron sus campañas en grandes centros urbanos

BUENOS AIRES, 23 (NA).- A cinco días de las elecciones nacionales, los principales candidatos presidenciales concentraron sus actividades en los distritos que quieren reforzar y en la campaña local se mezcló la crisis social de Chile.El presidente Mauricio Macri llevó su caravana del "Sí, se puede", en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde espera sumar votos que le ayuden a descontar la diferencia que le sacó le Frente de Todos y forzar una segunda vuelta.Por su parte, Alberto Fernández encabezó un acto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, y también acompañó al primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Sergio Massa, en su cierre en Malvinas Argentinas.En el medio de la campaña, cuando faltan solo cinco días para la definición electoral, le coló la crisis de Chile, suscitada por las protestas contra las medidas del presidente Sebastián Piñera. El oficialismo e integrantes del Gobierno cuestionaron esas manifestaciones, por las que ya hay al menos 15 muertos, y denunciaron una supuesta "injerencia venezolana-cubana" detrás de las protestas sociales.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que existe "una insurrección con carácter cuasi terrorista" contra Piñera. En contrapartida, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria manifestó su "solidaridad" con el pueblo de Chile y su "rechazo a las prácticas represivas" contra las protestas que sacuden al país trasandino.En su paso por Rosario, Macri sostuvo que no va a "ayudar" al país "traer a los mismos del pasado", en alusión a Fernández. "Sabemos que tenemos más desafíos por delante, pero no nos va a ayudar traer a los mismos del pasado", enfatizó el presidente ante miles de personas que se reunieron en las escalinatas del Parque España, ubicadas en Sarmiento y el río.A su vez, llamó a sus seguidores a que convenzan a los indecisos de cara a la votación: "Hay que salir a hablar con nuestro amigo, compañero de trabajo o familiar, para decirles que lo necesitamos, que tenemos que estar juntos para construir esta Argentina que queremos".A su turno, Fernández en La Plata afirmó que "si Dos quiere" el domingo que viene se empezará a "dar vuelta esta página negra que comenzó a escribirse el 10 de diciembre de 2015".Durante un acto que encabezó en la ciudad de La Plata, el ex jefe de Gabinete pidió "llenar las urnas de votos" a favor del Frente de Todos, y apoyó públicamente a la candidata a intendenta platense de ese espacio, Florencia Saintout."A los que piensan como Raúl Alfonsín debemos convocarlos. Hay otros radicales que se han conservadurizado (sic) mucho. Allá ellos", diferenció.Por su parte, el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se reunió con el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, con quien dialogó sobre "los problemas del hambre en la Argentina", en el último tramo hacia el final de la campaña. "Fue una reunión muy agradable. Hablamos del país, en particular de la situación social", aseguró el ex ministro de Economía.En tanto, la fórmula presidencial del Frente Nos, compuesta por Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, desdoblará su cierre de campaña para hacer pie en el interior y el Conurbano este jueves, antes del inicio de la veda. Gómez Centurión estará en Suncho Corral, en Santiago del Estero, donde a las 18:30 disertará en el predio Matices, ubicado sobre ruta 89, con la presentación de bandas en vivo. Y Hotton se presentará en La Matanza y encabezará un acto que contará con el cantante evangélico Marcos Brunet, luego de un encuentro de mil pastores.