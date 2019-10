Concejo: continuó la lectura de la tributaria

Este martes, los concejales se reunieron desde las 8 en sala de comisiones para continuar con la lectura de la tributaria 2020, que ya se encuentra muy avanzada y se calcula que con un encuentro más podría terminarse esta etapa y después empezar a debatir este instrumento de gestión para el Ejecutivo.Al ser consultado el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti, respecto a este proyecto, señaló que “se quiere crear un nuevo fondo del 3% sobre la Tasa Municipal para contingencias y emergencias, no estoy de acuerdo, no es el momento para pedirle a la gente mayor esfuerzo económico. Al respecto con Ale Sagardoy vamos a plantear que ese fondo se genere con el dinero que ya existe, es decir una parte de la Tasa. Con este fondo podríamos atender las necesidades de Bomberos por ejemplo. También vamos a plantear que el aumento de Tasa sea con aprobación del Concejo, no de manera directa como lo realiza ahora el Ejecutivo ya que no vamos a dejar que le quiten funciones al Concejo”.Además, el edil opositor manifestó que “tenemos que analizar si vamos a permitir que la Tasa se actualice trimestralmente, porque eso también implicaría mayor aumento para los vecinos, hoy se hace semestralmente. También se escuchó un reclamo de los comercios de venta y cambio de neumáticos, hoy tienen un canon muy alto para depositar las cubiertas usadas en el Complejo Ambiental, eso se va a modificar a un valor mucho más bajo porque sino se volvía casi inviable esta actividad en la ciudad”.Hasta aquí no ha comenzado a debatirse la tributaria 2020 pero podría generar varios cruces cuando eso ocurra.Cabe señalar que esta semana no habrá sesión ordinaria ya que el 24 de octubre es feriado por el Día de Rafaela y la sesión pasa para el 31.En tanto este miércoles a las 9.30 se realizará la segunda sesión del Concejo Joven 2019, con la participación de los estudiantes de escuelas secundarias, que ocuparán el lugar de los ediles y defenderán sus proyectos e ideas. En esta oportunidad estarán participando alumnos de las escuelas: N° 429 “Mario Vecchioli” (Turno Tarde), N° 376 “Joaquín Dopazo”, N° 495 “Malvinas Argentinas”, N° 460 “Guillermo Lehmann”, N° 204 “Domingo de Oro” y la N° 615.