Fuga de capitales llegó a U$S 22.749 millones

La fuga de capitales en septiembre fue de U$S 3.013 millones, con lo que acumuló en lo que va del año U$S 22.749 millones, mientras creció la demanda minorista de divisas para atesoramiento pese al control de cambios, según datos publicados ayer por el Banco Central.A su vez, en lo que va del Gobierno de Mauricio Macri, el monto de la fuga llegó a superar los U$S 82.000 millones. .Tras la puesta en marcha del cepo, la formación de activos externos registró en septiembre una disminución respecto de agosto, cuando tocó un máximo al llegar a U$S 5.909 millones.A principios de septiembre, el organismo que conduce Guido Sandleris estableció una serie de medidas en lo que respecta al funcionamiento del mercado de cambios "con impacto significativo", subrayó el Banco Central en un comunicado.El informe de la autoridad monetaria indicó así que el mes pasado la fuga se ubicó en U$S 3.013 millones. De ese modo, en los primeros nueve meses del año arrojó un total acumulado de U$S 22.749 millones. Precisó que las "´personas humanas´, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta U$S 2.891 millones".Detalló que de ese total, U$S 2.578 millones correspondió a la demanda de billetes y U$S 314 millones a otro tipo de operaciones. Se trató de un significativo aumento en el caso de atesoramiento dado que en agosto la cifra había sido de US$ 1.516 millones.El Banco Central dio a conocer también que los depósitos privados en moneda extranjera cayeron unos U$S 5.200 millones y destacó que se dio una mayor merma en la primera mitad del mes, cuando llegó a U$S 4.100 millones."Esta desaceleración de la salida se acentuó en la primera mitad de octubre", resaltó.En tanto, informó que las reservas internacionales registraron una caída de U$S 5.397 millones durante septiembre, la cual consideró que se dio principalmente por el descenso de los depósitos en moneda extranjera de las entidades. Aclaró que además tuvieron impacto los pagos netos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional por U$S 1.493 millones, y las ventas del Banco Central en el mercado de cambios.