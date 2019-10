Sensaciones y sentimientos

COMO A LA HIGUERA¿Quién de nosotros tiene tanta capacidad de aceptación e integración? ¿Tienen presente el contenido de “La higuera”, de Juana de Ibarbourou?Uruguaya, figura históricamente entre las poetas más notables, junto a la chilena Gabriela Mistral y nuestra Alfonsina Storni; cultivaron un arte exquisito, lleno de sensibilidad, sentimientos y humanidad. Juana cuenta poéticamente su contacto con la higuera, y deja una vivencia profundamente nueva.“Porque es áspera y fea, / porque todas sus ramas son grises, / yo le tengo piedad a la higuera. / En mi quinta hay cien árboles bellos, / ciruelos redondos, / limoneros rectos / y naranjos de brotes lustrosos. / En las primaveras / todos ellos se cubren de flores / en torno a la higuera. / Y la pobre parece tan triste, / con sus gajos torcidos que nunca / de apretados capullos se viste…/ Por eso, / cada vez que yo paso a su lado / digo, procurando / hacer dulce y alegre mi acento: / es la higuera el más bello / de los árboles todos del huerto. / Si ella escucha, / si comprende el idioma en que hablo, / ¡qué dulzura tan honda hará nido / en su alma sensible de árbol! / Y tal vez a la noche, / cuando el viento abanique su copa, / embriagada de gozo le cuente: /¡hoy a mí me dijeron hermosa!”Un largo silencio y una honda pausa quedan en quien ha recibido la poesía. Se ha percibido una especie de iluminación interna: no seremos los mismos que antes de conocerla y asimilarla.¿Cómo se llamará ese sentir?¿Será la necesaria solidaridad entre seres vivos? ¿El placer de descubrir el bello mundo intangible fuera de nuestra individualidad? ¿O el encanto de descubrir que la poesía, como sensación y forma de vida, es un componente tan trascendente como el acto de respirar?Entremos de a poco al mundo íntimo del mensaje; se comprende claramente que no es verdad lo que muchas veces se pregona, de que si no hay belleza nada tiene valor. Avanzando más, descubrimos que no nos comunicamos con lo que nos rodea si no cumple con los requisitos que le exigimos, aún sin habernos abierto antes a lo exterior. Y que esas falencias que le encontramos a elementos de la naturaleza se las aplicamos también a nuestros hermanados -pero no necesariamente- hermanos.Es común que veamos como ásperos y feos a algunos -o muchos- de los que nos rodean y que, a diferencia de Juana de Ibarbourou, no les tengamos piedad: sentimos que a ellos les falta la necesaria belleza.No conformes con eso, vamos más lejos: si no piensan exactamente como nosotros, si no admiran a los mismos líderes, si no cantan la misma canción, si no se ubican en el mismo alto ámbito en que nos hemos unilateralmente ubicado; si no cumplen precisamente con todos los requisitos, no merecen participar de nuestro mundo, y por eso está totalmente justificado que no los consideremos iguales. Porque son ásperos y feos y todos sus modos son grises.Será bueno empezar a considerar la posibilidad de subir a la higuera, ya que ese ascenso no está en nuestros planes. Será un esfuerzo seguramente asumir el desafío: posiblemente entonces desde allí, despegados del gravitador y rotundo suelo, empecemos a entender el secreto y el milagro de la verdadera integración.