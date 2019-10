Festejamos con nuestros exalumnos

Como es habitual, los segundos sábados de noviembre, el Centro de exalumnos de “la Normal” de Rafaela (actual Escuela de Educación Secundaria Orientada Nro. 204 Domingo de Oro) invita al reencuentro de distintos grupos, siendo especialmente convocados quienes celebran sus 25, 50 y 75 años de egresados, en este caso las promociones 1994, 1969 y 1944.El sábado 9 de noviembre el Centro invita a las promociones señaladas, a participar de las actividades organizadas en las instalaciones del establecimiento educativo ubicado en Urquiza 446. Ellos son:: Sergio Alessandria, Gustavo Gigena, Pablo Raineri, Rafael Soto, Verónica Avendaño, Natalia Ayala, Gabriela Bajín, Andrea Bianco, Verónica Botti, Betiana Cattáneo, Analía Correa, Irene De Ponti, Carla Dominino, Paula Faletti, Paula Ferrari, Paula Ferrero, Claudia Gasparotti, Mariela Giacosa, Judith Hang, Lorena Herrera, Claudia Italiano, Karina Lezcano, Gabriela Manera, María Laura Musso, María Eugenia Ojeda, Natalia Orrego, Fabiana Pic, Silvia Restelli, María Inés Silva, Natalia Sudano, María Alejandra Vallejo, Paola Vander Daele, Pamela Vimo, Melina Zenger y María Eugenia Zillo.Ariel Amadío, Gastón Andornino, Mauricio Beltramo, Jael Dominino, Lucas Enrico, Mauricio Frobelli, Marcos Gaido, Hernán Húbeli, Nicolás Molina, Gustavo Mondino, Diego Porello, Andrés Sorisio, Nicolás Suarez, Fernando Theiler, Ariel Tolosa, Martín Vignolo, Elisabet Albornoz, Lía Aliprandi, Evelin, Arró, Silvana Barberis, Varinia Bohoslavsky, Ana Castro, Marina Caula, Silvana De Marco, Carolina De Philippis, María Alejandra Ércole, Nelquis Fontanetto, Mara Francesconi, María Laura Giovannini, Luciana Guanchiale, María Paula Gutierrez, María Soledad Hattemer, Dilma Lorenz, Laura Matorra, María Virginia Tamagnini, Verónica Yori y María Celeste Zuil.Aníbal Bonino, Eduardo Mohamed, Cristian Stucky, Gabriel Yori, Mónica Aiassa, Natalia Aníboli, Gisel Barberis, Marina Barbero, Verónica Barbero, Jorgelina Caffaratti, Anabel Chavarini, Lorena Di Ninni, Marcela Gorosito, María Laura Grande, María Fernanda Hernández, Carolina Herrera, Jesica Mandril, Cecilia Manera, Lorena Mansilla, Jessica Montenegro, Carolina Pelegry, Adriana Pieruccioni, Fabiana Porta, Laura Quinteros, María Laura Rojas, Melina Salcedo y Claudia Sequeira.Beatriz Abele, María Elena Aimar, Graciela Alfaro, Raquel Astudillo, Liliana Balegno, Dina Baronetti, Graciela Beltramino, Rafaela Beninca, Raquel Bernardón, Marta Boglione, Stella M Boidi, Susana Bossana, Mirtha Busano, Susana Briggiler, Raúl Bru (fall.), Alicia Carmona, Alicia Cassina (fall.), Cristina Cattarossi, Alicia Cavallo, Susana Cazorla (fall.), María del Carmen Cenizo, María Cristina Cordera, Carlos Cordero, Rita Corro, Viviana Cravero (fall.), María del Carmen Crosetti, María del Lujan Crosetti, Hugo Culzoni (fall.), María Rosa Dardanelli, María del Carmen Delacosta, Germán Gamero, Susana Garello, Ana Gramaglia, María Angélica Grande, Miguel Grano, Víctor Falchini, Adelaide Francone, Dilma Fregona, María Inés Furrer (fall.), Adriana Kerz, Liliana Luiselli, Ana Marelli, María Cristina Medina, Nélida Monroig, María del Rosario Modenesi, Marta Múller, Miriam Olivero, Adriana Origlia, Liliana Ortega, María Cristina Pellicer, Dora Peña, María Raquel Perlo, Graciela Pérez, Edita Ricciardino, Viviana Riondet, Raquel Rota, Noemí Schreier, Stela Maris Solaro, Mirta Stampanone, Alicia Tello, Elena Vadell, Lidia Valvo, Ester Wszyndybyl, Liliana Zaffetti, Amalia Zaninetti, Marcos Caruso, María Cristina Molinari, Cristina Ripamonti (fall.), Pedro Pérez, Susana Berca (fall.) y Liliana Víttori.Algunos representantes de la promoción 1944 celebrarán sus 75 años de egresados como maestros, y compartirán los agasajos preparados para esta ocasión. Ellos son Cleri Gaudino, Celina Bruera y Hermen Piacenza quienes cursaron desde primero hasta tercer año en el edificio de la actual Escuela Alberdi y, su cuarto y último año en el “flamante” actual edificio.La tenacidad y perseverancia de los egresados maestros y bachilleres queda plasmada en nuestro Centro que transita sus 81 años y continúa organizando actividades que este año serán:11:00 Visita a las instalaciones de la escuela.19:00 Clase evocativa en las aulas para las Promociones 69 y 94.20:30 Acto en el hall.21:30 Cena del reencuentro en el salón de actos.11:00 Misa en acción de gracias en la Parroquia San Antonio.La venta de las tarjetas para la cena se realizará los días 22 y 23/10 y 4, 5 y 6/11 de 11 a 14 en el hall de la escuela. Quienes residan fuera de Rafaela podrán reservarlas antes del 7, poniéndose en contacto a través de Facebook con elCentro ex alumnos Normal.A lo largo de estos años se ha concretado el apoyo a los estudiantes de la escuela a través de la provisión de útiles escolares y fotocopias, también se engrosaron la cantidad de volúmenes de la biblioteca, distintos recursos –instrumental o muebles - que fueron facilitados con el solo objeto de afianzar y optimizar el vínculo educativo con quienes serán los "futuros integrantes del Centro”. Todo ello fue posible gracias al asesoramiento y sugerencias de directivos, bibliotecarios, profesores y psicopedagogos. En este sentido, merece destacarse el aporte desinteresado que han venido realizando los egresados socios tendiente a favorecer el engrandecimiento institucional y, se invita a quienes aún no lo son, a engrosar la lista societaria.Desde 1938, el Centro de ex alumnos permanece y continúa apoyando el trabajo fecundo que se desarrolla en “la Normal”, promoviendo el reconocimiento de quienes transitaron sus aulas, con el cariño y la alegría de haberlas visto crecer y sortear nuevos desafíos en pos de lograr sus sueños. Por eso, esperamos a todas las promociones que gusten sumarse a estos festejos, las que serán bienvenidas.