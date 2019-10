Cierre del Programa Aprender en la Empresa

Aprender en la Empresa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses. En este sentido, se trata de un programa 100 por ciento rafaelino, articulado por el sector público y privado, que permite fortalecer a una población vulnerable en términos de empleo. El proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios espacios de producción o en el ámbito de trabajo.En la presentación estará Daniel Contrera, contando su experiencia. El joven se encuentra en el registro municipal de personas que lavan autos en la vía pública, cursa el primer año de la escuela Vecchioli en el turno noche, y está haciendo sus primeros pasos en TRON S.A, una empresa de software, que es parte de este convenio.Se trata de una decisión política para trabajar en esta problemática sensible y que los empresarios decidieron apoyar abriendo sus puertas a chicos que no tienen experiencia y que quieren llegar a un empleo formal.