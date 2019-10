Santa Fe continúa suministrando a Nación medicamentos contra la diabetes y cáncer

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe continúa proveyendo a Nación, por intermedio del Instituto Nacional del Cáncer, de fármacos para el tratamiento de dicha enfermedad degenerativa. Además, en el marco del programa CUS Medicamentos, el laboratorio santafesino suministrará a la Secretaría de Salud de Argentina, comprimidos de metformina, para el tratamiento de diabetes. El LIF fue adjudicado en ese rubro luego de participar en una licitación nacional, en la cual se presentaron 32 oferentes, en su mayoría del ámbito privado.De este modo, el LIF suministrará al Instituto Nacional del Cáncer trescientos mil comprimidos de liberación inmediata de Metadona Clorhidrato por cinco miligramos y otros trescientos mil de liberación inmediata de Morfina Clorhidrato por diez miligramos. La entrega de estos medicamentos se realizará en una entrega única, durante el mes de noviembre próximo. Además, proveerá a la Secretaría de Salud de la Nación, unos 12 millones de comprimidos de metformina, a partir de diciembre, en tres entregas.La producción de estos medicamentos es el resultado del desarrollo de capacidades propias, logradas en los últimos años a partir de la política sanitaria implementada por el Ministerio de Salud de Santa Fe, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud que se implementa en territorio provincial desde 2008.Desde el año 2014, ya son 1.800.000 los comprimidos de opioides (entre morfina 10 mg y metadona 5 mg) provistos desde el LIF al Instituto Nacional del Cáncer.Desde el directorio del LIF destacaron que “este nuevo aporte del laboratorio público a la salud nacional es el fruto de un trabajo conjunto entre los dos estamentos de gobierno. Hay una continuidad en la política sanitaria por parte de Santa Fe más allá de los cambios de signo político en la conducción nacional. Eso habla de la coherencia y la convicción de nuestros gobiernos provinciales para contribuir al tratamiento de enfermedades importantes que sufren nuestros compatriotas en cualquier región del país”.“Contamos con las capacidades productivas para hacerlo y ello es la consecuencia directa del proceso de administración eficiente, modernización e inversión implementado en el LIF desde 2008 a la fecha, que hace del laboratorio el más importante en su tipo del país. Nuestro primer objetivo es garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos esenciales en todo el territorio provincial, pero esa meta no impide que contribuyamos a solucionar distintas problemáticas sanitarias en Argentina”, agregaron.El clorhidrato de metadona es un medicamento que se usa para tratar el dolor que va de moderado a grave y que no responde a otros tipos de medicamentos. También se usa para ayudar a las personas adictas a las drogas opioides como la heroína. El clorhidrato de metadona se une con los receptores de los opioides del sistema nervioso central. Es un tipo de analgésico y un tipo de opioide.La morfina clorhidrato es un fármaco perteneciente a los analgésicos opioides indicado para tratamiento del dolor intenso y severo, que no responde a otros analgésicos no narcóticos. También para dolor asociado a infarto agudo de miocardo, disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda, y edema pulmonar.Por su parte, la metformina se utiliza sola o con otros medicamentos, incluyendo insulina, para tratar diabetes del tipo 2, condición en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre. Este fármaco pertenece a una clase de medicamentos llamados biguanidas: ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en sangre, al tiempo que disminuye la cantidad de glucosa que se absorbe de los alimentos y la que forma el hígado. Se trata, en suma, de un medicamento esencial para el primer nivel de atención.