Otta tras la derrota en Tucumán

Como no ocurría desde hace 20 años, Atlético de Rafaela se volvió de la Ciudadela con las manos vacías. El equipo de Walter Nicolás Otta cayó 3-0 en su visita a San Martín de Tucumán, por la fecha 10 de la Primera Nacional. El marcador final no refleja en nada lo parejo que fue el encuentro.“Hasta el penal era un partido y después fue otro totalmente diferente”, señaló el DT de la ‘Crema’. Y sí, hasta los 20 minutos del complemento el elenco rafaelino parecía tener controlado al ‘Ciruja’ que de local no perdió, incluso no recibió goles. “Lamentablemente, se abre un partido en donde no habíamos sufrido ningún tipo de riesgo, estaba controlado totalmente, un penal nos abre el partido, nos obliga a nosotros a hacer algunos cambios, perdimos la mitad de la cancha y a partir de ahí lo que se generó. Hasta el penal nadie hubiera imaginado que el partido termine como terminó”, analizó Otta.Fastidioso. Molesto. El cordobés de Río Tercero apuntó a los fallos arbitrales que tuvo el santafesino Adrián Franklin: “No te cobra un penal a favor pero si en contra, fue claro. El nuestro también fue penal y está bien, pero el que no nos da también fue muy claro, todos la vieron. No le echamos la culpa al árbitro, tenemos que corregir cosas nosotros, pero el penal te cambia”. Y luego agregó: “Hay una mano dentro del área muy clara, que la cabecea Denis (Stracqualursi) y pega en la mano, es muy difícil hablar de los árbitros. Hay una mano clara que es penal y otra que no, es raro”.Así, la ‘Crema’ se quedó con 13 puntos en la tabla fruto de tres triunfos y cuatro empates en esta zona B que ahora lideran San Martín y Sarmiento de Junín.“Nosotros sacamos 10 puntos de los últimos 15, si un equipo saca esos puntos es campeón, hoy nos vamos con el dolor de la derrota, la realidad que sacar 10 de 15 es bueno, veníamos bien, el equipo venía en franca levantada y el hasta el penal mostró cosas buenas, no fuimos nunca superados, el penal cambia todo”, expresó Otta.Y posteriormente el entrenador albiceleste remarcó: “En los primeros 45 no recuerdo una situación de ellos. Es un buen equipo, la realidad es que no tuvimos la frescura como para meter alguna contra, algo que sí habíamos tenido en el PT”.Por último, y al ser consultado por la actuación de Matías Tagliamonte y su error en el tercer gol del elenco tucumano, Walter Otta señaló: “Es un gran arquero, tiene muchísimo futuro, es un error, se va a comer muchísimos goles pero esto no tiene que hacer mella en el, tiene que estar tranquilo, nos a solucionado muchos problemas, tiene que estar tranquilo y un error no lo va a condicionar”.