Mársico requiere que se cumplan medidas de seguridad en los minibuses

El concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) presentó una solicitud requiriendo al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre: ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la Minuta Nº 3446, mediante la cual se solicitó dotar a los minibuses de elementos de seguridad (Balizas, etc)?.Recordemos que el pasado 15 de octubre, el Concejo Municipal a instancias del edil Mársico aprobó una Minuta de Comunicación en la cual, dentro de sus fundamentos se esgrimía: que resulta prácticamente normal observar como los minibuses que brindan el servicio de transporte público, quedan detenidos en las calles de la ciudad, por diferentes roturas o desperfectos mecánicos, generando en oportunidades diversos inconvenientes al normal tránsito; por lo que corresponde se proceda a señalizar correctamente al rodado detenido, mediante balizas o cualquier otro implemento que los minibuses deben llevar incorporados en su interior, para que el chofer pueda actuar con la premura que el caso requiere.“Hasta que el vehículo sea retirado o reparado y puesto en funcionamiento pasan varias horas, donde el peligro de ocurrir un siniestro vial está latente, de ahí la imperiosa necesidad de contar con balizas portátiles que señalicen al vehículo detenido, sobre todo si el hecho descripto sucede por la noche”, sostuvo el edil pedepista.“Fui convocado por vecinos que sorprendidos por la forma de señalizar la presencia del minibús detenido, con un matafuego sobre la calle, me han alertado sobre la situación. Por lo que se observa en la fotografía, no fueron adquiridas las balizas para estos casos”, manifestó Mársico“El hecho ocurrió en horas de la mañana, el 11 de octubre, sobre Av. Mitre, casi en la intersección con Av. Roque Sáenz Peña; además pude corroborar que otros minibuses tampoco poseen las balizas móviles de señalización correspondientes y que fueron solicitadas, como se dijo”, apuntó Mársico.“Es lamentable y grave que sucedan estas cosas, incluso en una clara violación a la Ley Nacional de Tránsito en su Art. 40 inc. f, que exige balizas portátiles normalizadas, como requisito para circular”, sentenció Lisandro Mársico.