Cinco proyectos pasaron para la sesión del 31

Como es habitual en el inicio de la semana, se realizó la reunión de comisión del Concejo donde se analizaron varios temas y se dieron despacho a cinco proyectos que serán votados en la próxima sesión ordinaria que se llevará a cabo el jueves 31. Cabe recordar que el 24 de octubre la ciudad celebra su 138° aniversario y ese día es feriado administrativo para el sector público.Se dieron despacho a los siguientes proyectos: una iniciativa sobre la donación de fracción de terrenos para el ensanche de un camino público; una minuta de comunicación sobre reparación del semáforo peatonal en Bulevar Lehmann; una minuta de comunicación sobre colocar señalética en el “Desvío de tránsito pesado” en Ruta Nacional 34; una declaración de reconocimiento de la trayectoria artística de Andrea Steimberger; y una minuta de comunicación que solicita la explicación de los motivos por los cuales no se cumplió lo pactado en otra minuta de comunicación, la Nº 3446, sobre elementos de seguridad en los minibuses.Ayer por la mañana se comenzó a debatir el proyecto de ordenanza del concejal del FCyS, Lisandro Mársico que establece que el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela no podrán designar funcionarios a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe y hace extensible el requisito a los proveedores y contratistas de la Municipalidad de Rafaela y del Organo Legislativo Local.“Había algunos interrogantes por parte de los concejales y prefirieron esperar para darle despacho y convocar al fiscal municipal y me pareció bien, pero todos estamos de acuerdo en el espíritu del proyecto que es que quienes quieran acceder a la función pública en el Ejecutivo o el Concejo presenten el certificado de que no son deudores alimentarios morosos después también para contratistas, proveedores del Estado y quienes hagan una transferencia de titularidad del negocio”, expresó el autor de la propuesta, Lisandro Mársico.Lo cierto es que este proyecto quedó en comisión y la próxima semana será convocado el fiscal Daniel Futtero.Además y también siendo el impulsor el concejal Mársico la minuta de comunicación que se votará en la sesión del 31, podría generar algunos cruces.El edil del FPCyS advierte acerca de una situación que a su entender se volvió normal, respecto a observar a minibuses que brindan el servicio de transporte público, que quedan estacionados en las calles de la ciudad por roturas o desperfectos mecánicos, generando inconvenientes en el curso del tránsito. El propio concejal señala que pudo corroborar que en muchas ocasiones, hasta que se soluciona la situación de cada vehículo, transcurren varias horas, por lo que entiende que se debe señalizar correctamente al minibús detenido, mediante balizas o cualquier implemento que deben llevar incorporados en su interior, con el fin de que los choferes puedan actuar de manera rápida ante cualquier eventualidad de este tipo. Por tal razón se pide a través de esta minuta información sobre el cumplimiento de la ordenanza N° 3446.A su vez y por pedido del concejal de Cambiemos Hugo Menossi, la comisión quedó abierta para el próximo lunes 28, para modificar algunas cuestiones del proyecto del edil macrista sobre destinar un porcentaje de la tasa y del registro de inspección para la Asociación de Bomberos Voluntarios.Finalizado el encuentro de ayer por la mañana, los concejales continuaron reunidos y avanzaron con la lectura de la tributaria 2020.