Enrique Estévez lamentó la "falta de federalismo"

El candidato a diputado nacional por Consenso Federal, Enrique Estévez, se lamentó de la falta de federalismo por parte de los gobiernos nacionales actual y anterior, y dijo que "para que el país salga adelante" se necesita "de la fuerza del interior productivo"."Cuando cargamos combustible, no solo estamos poniendo en marcha nuestro vehículo, sino también el transporte público de Capital Federal y el área metropolitana", contó Estévez, y se mostró preocupado con el proyecto de Ley de presupuesto 2020 donde no se observa asignación de recursos destinados al transporte público del interior del país.En ese sentido, el referente progresista exclamó: "Vamos a ir al Congreso Nacional para defender realmente a Santa Fe. Tenemos que dejar de tener diputados levantamanos de los partidos que sólo les importa Buenos Aires".Asimismo, Estévez se refirió a la coyuntura nacional. "Macri ya perdió, su techo fueron las elecciones PASO. Y su fracaso económico nos deja compartiendo con Venezuela y Zimbabwe el lamentable ranking de los países con mayor inflación del mundo", analizó el candidato santafesino de Lavagna.Asimismo, el postulante a diputado nacional por Consenso Federal fue lapidario y dijo que "todos quieren a Lavagna en su equipo" porque "los demás no saben cómo sacar a la Argentina de la crisis". "Lavagna es el único que tiene un plan económico para asegurar un futuro de crecimiento para nuestro país pensando en los argentinos, porque ya lo hizo"."Alberto Fernández lo quiere en su equipo, pero Lavagna se fue del kirchnerismo denunciando cartelización y sobreprecios en la obra pública", enfatizó el socialista Estévez.En ese mismo tono se refirió el propio Lavagna en su paso por la provincia de Santa Fe sobre el presidente Macri. "El gobierno nacional de Mauricio Macri está copiando las medidas que proponemos desde Consenso Federal” pero que las mismas -subir el salario mínimo vital y móvil, rebaja de Ganancias y del IVA, ley PYME- son "un manotazo de ahogado” previo a las elecciones.“La verdad es que el país lleva 8 años de estancamiento económico según las propias cifras oficiales, y los últimos dos años de caída del empleo y de la producción", explicó el candidato presidencial Roberto Lavagna, y expresó que "nadie asume la responsabilidad de esos gobiernos"."En este escenario de crisis es imperioso generar una mesa de diálogo nacional, con todos los sectores, y el único que puede garantizar esto por no estar atravesado por el odio de la grieta es Roberto Lavagna", concluyó Enrique Estévez.