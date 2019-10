Macri se ilusiona con alcanzar el balotaje

SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri llevó anoche su marcha del "Sí, se puede" a San Salvador de Jujuy, donde pidió el voto para forzar el balotaje frente a su rival Alberto Fernández, y advirtió: "No nos vamos a quedar callados mirando como nos roban el futuro"."Queda menos de una semana (para las elecciones), tenemos que transformar esta sana locura que estamos compartiendo en estas marchas y salir a convencer al que todavía no sabe qué va a votar este domingo. Díganles que vamos a resolver lo que nos falta", enfatizó Macri.El Presidente se pronunció así frente a miles de seguidores que se reunieron en la Plaza Belgrano del centro de la capital jujeña, donde estuvo acompañado por el gobernador Gerardo Morales y candidatos de Juntos por el Cambio de la provincia, luego de la masiva "Marcha del Millón" del sábado en el Obelisco y del debate presidencial del domingo."No nos vamos a quedar callados mirando como nos roban el futuro. Quieren que estemos callados los que pensamos distinto", alertó el mandatario en otro pasaje de su discurso, en alusión al Frente de Todos.Al respecto, señaló: "Muchas veces aguantamos el dedito, el atril, la prepotencia, la canchereada, esa forma de ejercer el poder que no queremos más". "Somos muchos los que estuvimos en silencio muchos años mirando la política y diciendo en eso no me voy a meter . Hicimos eso y nos equivocamos porque dejamos un espacio libre y permitimos que una minoría tome el Estado y dijeran que van por todo", agregó en otro cuestionamiento al kirchnerismo.GABINETEMacri reunió ayer por la mañana a su Gabinete en la Casa Rosada, donde se mostró "optimista" sobre las elecciones del próximo domingo, en las que apuesta a una "rebelión" de quienes "no quieren volver al pasado", a la "impunidad" ni a los "corruptos", para entrar en el balotaje.Tras la multitudinaria marcha del sábado en el Obelisco y conforme con el resultado del segundo debate de este domingo, el mandatario nacional compartió con sus ministros la esperanza de alcanzar una segunda vuelta que le permita aspirar a la reelección.