Fernández dijo que espera una transición "tranquila"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer que en caso de ganar las elecciones le gustaría tener una transición "tranquila" y que el actual mandatario, Mauricio Macri, "no se enoje" y "libere al dólar" como en las PASO."Quisiera que si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje, no maltrate a los argentinos y no libere al dólar, como ocurrió la última vez, según cuenta alguna causa judicial que hay en Buenos Aires", resaltó el ex jefe de Gabinete durante una conferencia de prensa en Bahía Blanca, en el marco de una visita de campaña.Destacó que si ocurriera una alternancia en el Poder, debería tomarse ese hecho "con tranquilidad" porque "es el juego de la democracia", y en ese sentido le pidió al Presidente que actúe con responsabilidad para que "la Argentina no reciba más cimbronazos como los que hace más de un año el Gobierno nos hace sentir"."Sería buenísimo que colabore tratando de no trastocar mas las cosas", expresó, acompañado por el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Sergio Massa.Más temprano, en declaraciones a la prensa al salir de su casa en Puerto Madero, Fernández aseguró que el Presidente "no está en condiciones" de llamarlo "inmoral", luego del cruce que mantuvieron en un intervalo del debate este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA."(Macri) no está en condiciones de llamarme inmoral. No fue nada importante, dejen de embromar con eso, no paso nada", manifestó el dirigente opositor, al ser consultado por el enfrentamiento que tuvo lugar tras bambalinas, luego de haber nombrado al fallecido Franco Macri.Por la tarde, Fernández viajó a la ciudad de Bahía Blanca donde afirmó que espera "con muchas ganas el momento" de empezar a "hacerse cargo" del gobierno nacional, porque "ese día se va a terminar el martirio de miles de argentinos".Muy confiado en sus posibilidades electorales, Fernández aseguró que después del domingo que viene "empezará a escribirse otra historia en el gobierno de la Argentina".Fernández encabezó un acto de campaña junto al primer candidato a diputado nacional de Buenos Aires, Sergio Massa, en la ciudad de Bahía Blanca, donde acompañó al postulante a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbielles.