La penúltima, con adelantos

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa de definición y la 12ª y penúltima fecha se jugará de manera adelantada, prácticamente entre semana y con dos de los principales cruces el día sábado, por pedido policial.Anoche, en la reunión del CD liguista se diagramó la fecha y por el momento el único encuentro que se confirmará hoy es el del ‘9’ y la ‘BH’, que iría el viernes.La fecha:22:00 hs Dep. Ramona vs Atlético de Rafaela;21:30 hs Peñarol vs Talleres de María Juana;21:00 hs Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales, 21:30 hs: 9 de Julio vs Ben Hur, 22:00 hs Deportivo Tacural vs Florida de Clucellas.17:30 hs Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado.Ferro 24, puntos; 9 de Julio 23; Ben Hur 22; Sportivo Norte 22; Brown 19; Libertad 18; Quilmes 17; Florida 16; Tacural 13; Unión 11; Ramona 11; Peñarol 8; Atlético de Rafaela 6; Talleres María Juana 0.