Reservas: ya se perdieron casi US$ 20.000 millones

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Las reservas internacionales del Banco Central cayeron ayer a 46.885 millones de dólares, con lo que desde las elecciones primarias de agosto descendieron casi US$ 20.000 millones, pese al control cambiario aplicado por el Gobierno.Según información oficial, este lunes los fondos atesorados en el Central bajaron US$ 563 millones debido al pago de los bonos BIRAD, emitidos para cubrir la deuda con los fondos buitre.Con esta nueva caída, la entidad que conduce Guido Sandleris se quedó con menos poder de fuego para frenar la suba del tipo de cambio, ya que las reservas líquidas rondan los 11.500 millones de dólares.La situación es aun más crítica, ya que en los próximos días se espera un mayor recalentamiento del valor de la divisa, y además se deberán hacer frente a nuevos vencimientos como el del viernes por 300 millones de dólares en Letes.En lo que va del mes, las reservas del Central registran una caída de 1.817 millones de dólares, producto no sólo del pago de deuda sino también del permanente goteo por intervenciones cambiarias y por la salida de depósitos en divisa norteamericana. .Hace poco más de una semana, Sandleris aseguró que a partir de los controles cambiarios que se aplicaron a principios de septiembre, se observó una reducción en la tendencia bajista de las reservas y que en los últimos días esa caída representa "menos de un octavo" del nivel posterior a las primarias."Se moderó también la necesidad de intervención del Banco Central en el mercado cambiario y la salida de depósitos. Ese goteo está parando y eso es muy importante, porque asegura que contemos con las reservas suficientes para continuar implementando esta política monetaria prudente", indicó.Sin embargo, la salida de reservas preocupa al Gobierno y también a la oposición, ya que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, viene advirtiendo sobre los efectos de esta situación.VOLVIO A SUBIR ELDOLAR PREELECTORALA seis días de las elecciones presidenciales y pese a fuertes ventas del Banco Central, el dólar volvió a operar ayer en alza y quedó al filo de los $ 61, mientras roza los $ 75 en el contado con liqui, operación que se usa para fugar divisas a través de compras de bonos o acciones.En el circuito minorista, el billete norteamericano escaló otros 20 centavos respecto del viernes, sumó la décima suba consecutiva y se cotizó a $ 56,89 comprador y $ 60,99 vendedor. En el segmento paralelo, el dólar blue aumentó un peso y llegó $ 66,25, en el tramo final con vistas a los comicios del domingo.La semana arrancó con más movimientos en la city, con inversores tratándose de acomodar a la nueva realidad que podría atravesar el país luego de los comicios. A su vez, el Banco Central salió desde el inicio de las operaciones a intentar compensar el mercado y vendió dólares junto con otras entidades oficiales."La intensa actividad oficial se reflejó en el volumen de negocios, el más alto del mes", comentó el analista cambiario Gustavo Quintana. Además, consideró que "las expectativas derivadas del acto comicial del próximo domingo mantienen la impronta compradora en el mercado por efecto de una propensión a tomar posiciones en moneda extranjera como resultado de una aversión al riesgo que potencia la demanda de divisas".El dólar CCL (contado con liqui) -que surge de comprar bonos o acciones, y venderlos en el exterior para hacerse de divisas- avanzó $1,34 a $75,17 y marcó una diferencia del 28,5% con la divisa que cotiza en el MULC.En cuanto a las tasas, el interés promedio total del día, equivalente al tipo de política monetaria se mantuvo estable en el 68,003% y el monto total adjudicado fue de $ 157.058 millones, en un día con vencimientos por $ 212.443 millones, lo que representa una expansión de $ 55.358 millones.