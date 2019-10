Causa Cuadernos: confirman acuerdos con "arrepentidos"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Cámara Federal porteña confirmó el acuerdo de los "arrepentidos" que colaboraron con la investigación judicial de los "cuadernos" por el pago de sobornos en contrataciones de obra pública durante el kirchnerismo.El Tribunal rechazó recursos de queja de ex funcionarios y empresarios procesados en la causa, y confirmó los acuerdos que labró en primera instancia el juez federal Claudio Bonadio.En el fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que Bonadio "ha dado cumplimiento" a lo dispuesto en la Ley 27.304, la llamada "Ley del arrepentido", para "corroborar el cumplimiento de las obligaciones que los imputados arrepentidos contrajeron en el marco del acuerdo de colaboración" que firmaron."Especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que han proporcionado", señalaron los jueces en el fallo. De esta manera, el Tribunal ratificó los 31 acuerdos de arrepentidos en la causa, que actualmente está en etapa de juicio oral y público.Esos acuerdos tuvieron como protagonistas al chofer Oscar Centeno, a empresarios como Juan Carlos De Goycoechea, Angelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Héctor Zabaleta, Carlos Wagner, Jorge Neira, Aldo Roggio, Claudio Glazman, Juan Chediack, Enrique Pescarmona; pero también a ex funcionarios del kirchnerismo como Claudio Uberti y José López; y el histórico contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares.La causa de los "cuadernos" tiene como principal procesada a la ex presidenta Cristina Kirchner, considerada "jefa" de una asociación ilícita vinculada con un sistema de recaudación en el otorgamiento de obra pública durante su Gobierno, aunque luego se abrieron otras investigaciones por otros hechos de supuestos sobornos.