Lagarde contra Trump

La imprevisibilidad del presidente de EE.UU., Donald Trump, está “perjudicando” el comercio y su disputa con China “va a dar un gran ajuste” a la economía mundial, dijo la próxima presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a “60 Minutos” de CBS News el domingo.“La clave más importante que tiene el presidente Trump está en relación con la previsibilidad y la certeza de los términos de intercambio. Es lo desconocido lo que duele, porque no podés ajustarte a lo desconocido. Eso no es propicio para el desarrollo económico. El riesgo que veo es que EE.UU. corre el riesgo de perder el liderazgo. Y eso sería un acontecimiento terrible”, advirtió.El FMI, que Lagarde lideró hasta septiembre, dijo la semana pasada que espera que la economía mundial crezca 3% este año, el ritmo más débil desde la crisis financiera mundial de 2008.El Fondo señaló que la guerra comercial entre Estados Unidos y China es el factor más importante. Pronosticó que la disputa costaría el 0,8% en las pérdidas del PIB mundial este año.A su vez, Lagarde, que en apenas diez días asumirá la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), opinó sobre la relación carnal que mantiene Trump con Twitter. “La estabilidad del mercado no debería ser objeto de un tuit aquí o allá. Requiere consideración, reflexión, calma y decisiones mesuradas y racionales”.La exdirectora del FMI también advirtió a Trump de que no debe presionar a la Reserva Federal para que reduzca los tipos de interés porque podría estimular la inflación. “Cuando la tasa de desempleo se sitúa en el 3,7%, no hay que acelerarla demasiado bajando los tipos de interés. Porque el riesgo que corrés es que los precios empiecen a subir. Tienes que tener mucho cuidado”.Por último, la futura presidenta del BCE instó a los responsables políticos a trabajar para poner fin a la guerra comercial entre EE,UU. y China, que está afectando gravemente a la economía mundial. “Si cortás casi un punto porcentual de crecimiento eso significa menos inversión, menos empleos, más desempleo, menos crecimiento”.