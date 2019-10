Fiscal Córdoba apeló la absolución de Boudou

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El fiscal Abel Córdoba apeló ayer el fallo que absolvió al ex vicepresidente Amado Boudou en una causa por supuestas irregularidades en la compra de 19 autos durante su gestión al frente del Ministerio de Economía.El Tribunal Oral Federal N° 8, compuesto por Nicolás Toselli, Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer, había absuelto a Boudou en la causa por la adquisición de automóviles para la cartera de Economía, aunque lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por la inserción de datos falsos en la transferencia de un vehículo.Por esas causas, el fiscal apeló la absolución, pero no lo hizo con los tres años, ya que había reclamado esa pena en el juicio, llevado adelante por la adulteración de documentos en la transferencia en 2003 de su auto marca Honda CRX, el cual compró en 1993 en Mar del Plata, antes de ser funcionario.Según la acusación, el ex ministro de Economía falsificó el formulario 04 donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012, pues no anotó allí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995.Por ese hecho, Boudou había sido absuelto en un primer juicio oral y público, pero la Cámara de Casación ordenó uno nuevo ante la debilidad de los fundamentos que emitió aquel tribunal en su momento.A raíz de ese episodio, el TOF8 también condenó a los otros acusados a la pena de tres años de prisión: se trata de Gabriela Taboada, la titular del registro automotor, y el gestor Andrés Soto.En tanto, el Tribunal absolvió al gestor Rodolfo Basimani y a Agustina Seguín, la ex pareja de Boudou.En cambio, por la otra causa en donde se lo juzgaba en ese proceso, y que es por la supuesta irregularidad en la compra de 19 vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía en 2009, Boudou fue absuelto.La compra fue por un total de 2.301.227 de pesos y la sospecha además del precio pagado tiene que ver con que la licitación estuvo direccionada.El Ministerio de Economía adquirió tres Volkswagen Passat, tres Vento y trece Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive; por ello, lo que se inició como una subasta pública se convirtió en privada y fue favorecida la firma Guido Guidi.Boudou continúa detenido, ya que purga la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica.PEDIDO DE DE VIDOLa defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió ayer el cese de su prisión preventiva en la causa por irregularidades en obras del Yacimientos Carboníferos Río Turbio y a raíz de que el próximo viernes se cumplen dos años de detención.Los abogados de De Vido lo solicitaron ante el Tribunal Oral Federal N° 1, que resultó sorteado recientemente para intervenir en el futuro juicio oral de la causa, y previo a que los jueces resuelvan dictaminará el fiscal Miguel Osorio.El ex funcionario lleva dos años detenido en esta causa y de tener fallo favorable en su excarcelación, su liberación no se hará efectiva hasta tanto tenga idéntica resolución en la causa de los cuadernos, donde también está con prisión preventiva.Según la ley 24.390 que regula la prisión preventiva, una persona lo puede estar dos años en esa condición, aunque se podría prorrogar por uno más con justificación alguna.El pedido es en la causa en que De Vido está procesado por supuesta malversación de fondos por 26 mil millones de pesos que estaban destinados a reconvertir el yacimiento de Río Turbio y que se desviaron hacia otros fines de los originales.Fue a raíz de esta causa que el 25 de octubre de 2017 De Vido quedó preso luego de que le quitaran los fueros en la Cámara de Diputados de la Nación de la cual era integrante.