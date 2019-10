Atlético perdió el "control" y fue goleado por San Martín

(Especial para LA OPINION). - Pasaron 20 años y 220 días de aquel 14 de marzo de 1999, cuando, San Martín de Tucumán le ganaba por última vez a Atlético de Rafaela. Desde ese momento, la ‘Crema’, siempre se volvió con algo de su visita a la Ciudadela. Ayer, por la décima fecha de la Primera Nacional, al elenco rafaelino se le cortó dicha racha y fue por el mismo marcador de aquella vez. El elenco tucumano se impuso 3 a 0 con dos goles de Luciano Pons y otro de Emiliano Purita.El ‘Ciruja’ mostró oficio, sacrificio y efectividad para quedarse con el encuentro. El partido fue parejo y la mano de Ignacio Liporace a los 20 minutos del complemento cambió el rumbo del encuentro.En el arranque, Atlético empezó atacando a través de Priotti, que remató cruzado, pero en dos tiempos controló Ignacio Arce, que sigue manteniendo su valla invicta como local.La respuesta del 'Santo' fue posterior al ataque de Rafaela, luego de una muy buena jugada individual de Claudio Mosca, apareció Luciano Pons para rematar, pero con lo justo rechazó la defensa visitante.El partido empezó parejo con dos equipos que llegaban con peligro al arco rival. A los 17 minutos, el local probó por medio de Pier Barrios que le dio desde lejos y la pelota se fue rozando el poste derecho, del arquero Tagliamonte.La última fue para el local en minutos de descuento, Claudio Mosca remató desde afuera del área, pero la pelota se fue por arriba del travesaño. De esta manera termino el primer tiempo con un partido parejo y sin goles.En el complemento San Martín entro más decidido al campo de juego, proponiendo constantemente con chances de gol en el arco de la “Crema”.Recién a los 65 minutos de partido, llego un penal para los dirigidos por la dupla técnica Orsi – Gómez, tras una mala fortuna para Liporace, que cometió la infracción de tocar el balón con su mano dentro de su área, lo cambio por gol Luciano Pons.Los dirigidos por Walter Otta respondieron rápido a través de un tiro libre, Franco Racca cabeceó y de gran manera contuvo Ignacio Arce. Atlético intentaba llegar al empate, hasta que, a los 75 minutos de partido, Emiliano Purita marco un golazo desde afuera del área, y así aumentaba el marcador para el conjunto local.Luego en tiempo de descuento, San Martín sentenció el partido con un nuevo gol de Luciano Pons tras una desatención de la defensa rival, y así concreto su segundo gol personal.Atlético de Rafaela quedó totalmente desconcertado y no llegó con peligro al arco de Ignacio Arce, de esta manera terminó el encuentro con victoria y goleada de San Martín que se subió a la cima de la Zona B.El próximo compromiso de la "Crema" será por la fecha 11 cuando reciba a Almagro, encuentro que iría el viernes 1 de noviembre.Brown (PM) 0 vs Mitre 1, Atlanta 3 vs San Martín (SJ) 1, Ind. Rivadavia 1 vs Agropecuario 1.Almagro 2 vs Quilmes 1, Villa Dálmine 0 vs Def. de Belgrano 0, Sarmiento (J) 1 vs Tigre 1.21.10 (tv) Ferro vs Estudiantes BA.15.30hs Riestra vs Brown (A), 20 hs Chacarita vs Gimnasia Mdza, 20:30 hs Santamarina vs Gimnasia (J).Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Abel Luciatti y Lucas Diarte; Claudio Mosca (75m Emiliano Purita), Juan Mercier y Mauro Bellone (71m Matías Fissore); Nicolás Castro (84m Ignacio González); Luciano Pons y Gonzalo Rodríguez.Pedro Fernández, Lucas González, Luis Aguilar y Ramiro Costa.Sergio Gómez- Fabio Orsi.Matías Tagliamonte; Stéfano Brundo, Franco Racca, Alexis Niz e Ignacio Liporace; Enzo Copetti (68m Leonardo Acosta), Emiliano Romero, Renso Pérez y Junior Mendieta (71m Joaquín Quinteros); Ijiel Protti (76m Alan Bonansea) y Denis Stracqualursi.Nahuel Pezzini, Mauro Marconato, Reinaldo Alderete y Ángelo Martino.Walter Nicolás Otta.20m de penal y 46m Luciano Pons (SM), 37m Emiliano Purita (SM).Diarte (SM); Niz y Racca (AR).la Ciudadela.Adrián FranklinJuan Millienaar y Rubén Bustos.Guillermo González.