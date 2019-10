El "León" le ganó a Sportivo y el Clausura de Primera A arde

A dos fechas del final el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se puso extraordinario y cualquier cosa puede pasar. Ferrocarril del Estado celebró el día de la madre con ‘puño apretado’ ya que 9 de Julio derrotó ayer 2-0 a Sportivo Norte en el juego que terminó de cerrar la fecha 11 y así no se vio superado en la tabla por el ‘Negro’.En el cotejo de Reserva fue 2-1 la victoria de Sportivo Norte.Los de barrio Barranquitas tenían la gran oportunidad de subirse a lo más alto de las posiciones y pasar a depender de sí para coronarse campeón pero se vio superado por un ‘León’ que fue letal en cancha de Peñarol (donde Sportivo fue local). A los 25 minutos, Gastón Monserrat, abrió la cuenta para el elenco ‘Juliense’ y Agustín Tosetto, en 48m del complemento, terminó de poner cifras definitivas a un juego que se presentó por demás de parejo.Los ‘Bichos Colorados’ celebraron este triunfo del 9 ya que siguen dependiendo de sí mismos para alzarse con la corona. En la próxima visitarán a Brown en San Vicente y cerrarán en barrio Los Nogales recibiendo a Argentino Quilmes.Con la victoria de ayer el 9, no sólo le que le quitó a Sportivo la gran chance de quedar como único líder, sino que también terminó con el invicto de diez partidos sin perder.Dep. Tacural 1-1 Dep. Ramona, Florida de Clucellas 4-1 Peñarol, Talleres María Juana 1-5 Dep. Libertad, Ben Hur 1-1 Arg. Quilmes, Unión 1-3 Brown San Vicente, Ferrocarril del Estado 0-0 Atlético de Rafaela.Dep. Ramona vs Atlético de Rafaela, Brown vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Unión, 9 de Julio vs Ben Hur, Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Peñarol vs Talleres María Juana, Dep. Tacural vs Florida de Clucellas.Florida de Clucellas vs Deportivo Ramona, Talleres de María Juana vs Deportivo Tacural, Sportivo Norte vs Peñarol, Ben Hur vs Dep. Libertad, Unión vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente.