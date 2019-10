Página Día del Seguro

El 21 de octubre se recuerda el Día del Trabajador del Seguro, popularmente conocido como el "Día del Seguro".El establecimiento de la fecha respondió a una inquietud de la Superintendencia de Seguros de la Nación para conmemorar la primera iniciativa gubernamental, atribuida a don Bernardino Rivadavia, de crear un Banco de Descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos que, si bien no se pudo llegar a materializar, se concretó el 21 de octubre de 1811.Con el objeto de recordar a esta actividad económica tan importante en el tráfico comercial, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, vale la pena dar a conocer una semblanza acerca de la primera cooperativa que se fundó en la Argentina, el 1 de octubre de 1898, con la denominación de "El Progreso Agrícola".Por entonces, el granizo representaba el peor enemigo para los chacareros pampeanos de fines del siglo XIX. La única defensa que tenían los colonos de aquella época frente a las adversidades climáticas eran indemnizaciones reconocidas por aseguradoras de Buenos Aires; escasas, de bajo monto, y tardías, aun cuando las primas ascendían permanentemente y eran exigidas mediante la realización de pagos inmediatos.Esteban Simón era un aveyronés que se sentía atraído por las ideas económicas de su amigo Charles Gide, uno de los principales impulsores de la "concepción católica de la economía".Simón pensaba que, con la unión de todos los chacareros, podrían reemplazar a las aseguradoras de Buenos Aires y se contactó con ellos para llevar adelante esta misión junto al fundador de Pigüé, una localidad bonaerense: Clemente Cabanetes.El 1 de octubre de 1898 Cabanetes, Simón y un conjunto de chacareros de la zona conformaron "El Progreso Agrícola de Pigüé, Cooperativa Mutua de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda.", que se encargaba de formar un fondo común, ayudándose mutuamente, para que aquel que tuviera una adversidad climática como el granizo pudiera resarcirse y volver a trabajar la tierra en la próxima cosecha.Si uno tuviera que explicar para qué sirve y cómo funcionan los seguros, diría que es como una cooperativa o círculo cerrado, formada para protegerse de un daño al patrimonio, de un acontecimiento abrupto (un siniestro: algo súbito e imprevisto).Los seguros se agrupan de acuerdo a los diferentes "riesgos" que cubren y entre una comunidad determinada, todos pagan una parte del eventual daño, en forma anticipada, para conformar un pozo común.Los primeros seguros fueron un poco así, sin nada que los legislara, ni cálculos estadísticos.Fue el transporte marítimo el que inició la actividad del seguro, hace unos 3.000 años atrás, con los mercaderes chinos. Luego vino la Ley de Rodas, por la que los propietarios de las embarcaciones debían entregar pequeñas cantidades de dinero para hacer un fondo común y compensar al propietario que perdiera su embarcación.Los primeros seguros sobre la vida humana también aparecen en razón de los viajes a través de los océanos. Durante la Edad Media los piratas vagaban por los principales mares capturando a menudo a los capitanes y a las tripulaciones de los barcos para cobrar rescate.Al principio no había datos estadísticos de mortalidad, y se aseguraban solo a personas menores de 45 años. Con el tiempo, y con datos estadísticos, se pudo realizar un buen estudio de mortalidad y conocer el riesgo real por edad.