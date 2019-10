Unión suma como visitante

Por la octava fecha de la Zona A del Torneo Federal A, Unión de Sunchales empató el sábado en San Francisco ante Sportivo Belgrano 2 a 2. El equipo local ganaba 2 a 0 en el estadio “Oscar C. Boero”, pero la escuadra de Marcelo Milanesse reaccionó en el segundo tiempo y se trajo un punto valioso. De esta manera, el Bicho Verde sigue invicto como visitante en este certamen, aunque después lo que cosecha afuera no lo ha podido aprovechar ante su gente.Los goles fueron convertidos por Miguel Escobar y Marcelo Argüello, ambos en el primer tiempo para los sanfrancisqueños. Adrián Rodríguez y Santiago Stecaldo marcaron para Unión, que el jueves venidero recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.SINTESISEstadio: "Oscar C. Boero".Arbitro: Nelson Bejas.Fernando Vijande; Jonathan Gallardo (Orué), Pablo Mattalía, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Juan Capurro y Cristian Belucci; Enzo Avaro (López), Juan Pablo Francia (Catube) y Miguel Escobar; Marcelo Argüello. DT: Cristian Domizi.Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo (Stecaldo); Lucas Vera Piris (Semino), Mateo Castellano, Álvaro Aguirre (Adrián Rodriguez) y Matías Valdivia; José Ayala; Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanesse.Goles: primer tiempo, 33' Miguel Escobar (SB), 42' Marcelo Argüello (SB).Segundo tiempo: 28' Adrián Rodríguez (U), 33' Santiago Stecaldo (U).OTROS RESULTADOSSan Martín (F) 1 (Ibarra-p-) – Güemes 1 (Birge); Sarmiento 3 (Parera y Cañete x2) – DEPRO 1 (Sergiejuk); Juventud Unida (G) 0 - Douglas Haig 0; Central Norte 6 (Reyes, Arriola, Jiménez y Martínez x 3) - Boca Unidos 2 (Núñez y Maciel); Defensores de Belgrano 2 (Serrano y López) - Chaco For Ever 0; Gimnasia (CdU) 1 (Bustos) - Crucero del Norte 1 (Bellone).LAS POSICIONESGüemes 15 puntos; Boca Unidos 14; Sarmiento 13; Chaco For Ever; Crucero del Norte, Douglas Haig y DEPRO 11; Sp. Las Parejas 10; Central Norte, Unión de Sunchales y Sp. Belgrano 9; Juventud y Defensores 7; Gimnasia CdU 5; San Martín 4.