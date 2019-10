Por la violencia hubo tres muertos en Chile

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Pese al levantamiento del toque de queda en Santiago de Chile y en otras ciudades del interior, como Valparaíso, Concepción y Temuco, la tensión se mantenía en el país trasandino con los militares apostados en la calle y un saldo de al menos tres personas muertas, según consigna la prensa chilena, en el incendio de un supermercado en la localidad de San Bernardo.Desde el Ministerio de Defensa chileno se informó que en total fueron desplegados 7.941 funcionarios de las Fuerzas Armadas y se estima que más de 9.000 fueron desplegados ayer en zonas de emergencia.Mientras en Santiago el transporte público continuaba paralizado el domingo, en Valparaíso no operó el subte, pero sí la red de colectivos, que inició sus habituales recorridos a partir de las 07:30.Las autoridades no informaron si el toque de queda se extenderá por más días, aunque fuentes gubernamentales hicieron trascender que al menos la medida continuaría al menos hasta el martes.Rancagua, La Serena y Coquimbo, fueron otras ciudades trasandinas que amanecieron bajo el mando militar, tras declararse el "estado de emergencia".Las informaciones dan cuenta de que al menos tres muertos dejó un incendio en un supermercado Lider que había sido saqueado en San Bernardo."No tenemos información clara de en qué circunstancias, pero sí lamentablemente tenemos que informar que tenemos tres fallecidos en ese incendio, que claramente nos duelen muchísimo", indicó Karla Rubilar, la intendenta de Santiago.El presidente Sebastián Piñera anunció que suspendió el aumento en el precio del boleto de los subtes de Santiago, que provocaron los graves incidentes que el viernes llegaron a un enfrentamiento abierto entre manifestantes y militares."He escuchado con humildad la voz de mis compatriotas y no tendré miedo en seguir escuchando. Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley", dijo el mandatario en un discurso desde el Palacio de La Moneda.La protesta por el aumento en el precio del boleto del subte, que inicialmente consistía en los característicos "cacerolazos" a cargo de familias y estudiantes, se transformó en un brutal enfrentamiento entre encapuchados y las fuerzas de seguridad, integradas por militares y policías.Los Carabineros chilenos informaron que por los incidentes 308 personas fueron detenidas; 156 carabineros resultaron lesionados; 49 vehículos policiales terminaron dañados; 41 estaciones de metro vandalizadas; al menos cinco supermercados incendiados y unos ochenta saqueados.