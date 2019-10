Cuando 17 son más que 33

La reunión mantenida este sábado en Rosario entre Miguel Lifschitz, Antonio Bonfatti, Julián Galdeano, Carlos Fascendini y otros dirigentes del FPCyS habría logrado frenar la intentona peronista de reanimar el proyecto de Ley de necesidad de la reforma constitucional (que pierde estado parlamentario el 30 de noviembre próximo), decisión manifestada en un comunicado firmado por el interbloque PJ tres días antes.“Vamos por la foto de los 17 diputados que obturarán el pacto radical peronista, de reinstalar la semana que viene (por esta) el debate de la ley de necesidad de la reforma constitucional”, aseguró un diputado radical frentista, furioso porque su figura estaría formando parte de lo que se supone serían oscuros acuerdos entre algunos de sus correligionarios y el peronismo para sacar la reforma. “Tenemos 24”, afirmaron en el entorno del Gobernador.Felipe Michlig, uno de los líderes del radicalismo NEO no anduvo con vueltas: “la reforma no saldrá porque sería un escándalo político inimaginable, que tampoco lo ayudaría al Gobernador entrante Omar Perotti en virtud de todo lo que se escucha”. El ex Vicegobernador y actual diputado radical Jorge Henn cree que “esta legislatura ya se expidió sobre el tema, abortándolo; hay que dejar que sea la nueva composición la que lo trate”.Este lunes los radicales- al menos los NEO- se reunirán para evaluar el cuadro de situación interna, toda vez que hace una semana los distintos sectores acordaran la unidad partidaria para la renovación de cargos; y hoy se encuentran ante una comprometida situación política institucional.De la misma manera en que el FPCyS había forzado el 29 de agosto del 2018, mediante un inédito proceso reglamentario – una sesión especial de la Cámara de Diputados – el tratamiento parlamentario de la Ley de necesidad de reforma de la Constitución, sin contar con la mayoría propia de los votos, ahora el peronismo junto a ¿toda la oposición?, pretendería hacer lo mismo este jueves.En el peronismo aseguran que sus seis inesperados socios radicales (según el colega rosarino Mauricio Maronna “el radicalismo del Grupo Universidad y Julián Galdeano, actual titular de la UCR”) serían la llave maestra para la hazaña. Para no involucrarlo en la asonada, dejan afuera al gobernador electo Omar Perotti; aunque la presencia de Roberto Mirabella lo acerca.El titular de la UCR Julián Galdeano, epicentro de todas las miradas, luego de sentirse “sorprendido” porque “quienes en su momento se opusieron (PJ), hoy sean los que la impulsan”, reflexionó no obstante en que “no hay que cerrarse e intentar lograr consensos (para la reforma de la Constitución). No especular con este tema; vamos a fomentar esa posibilidad poniendo todo sobre la mesa: la oportunidad, el alcance, el contenido, quienes y cuándo la votan, cuándo se hace la elección, etc.”Rubén Galassi señaló que no lo escuchó “decir ni una palabra al respecto al gobernador electo” (Omar Perotti), y que a 30 días para terminar el período ordinario “a mí no me pueden llevar ahora de las narices a habilitar un tema tan trascendente como es el de la reforma de la Constitución”.Federico Angelini, uno de los líderes de la libanizada bancada de Cambiemos fue tajante: “nadie me habló del tema”.Tras el imputación del Gobernador electo Omar Perotti hacia el actual Mandatario Miguel Lifschitz de no respetar la palabra acordada (cuando se juntaron el 29 de setiembre), no quedaría mucho margen para seguir conversando en torno de la transición. Recordemos que ante el diario digital UNO, Perotti se había mostrado mostró muy disconforme con Lifschitz porque, aseguró, seguían las designaciones de funcionarios (en planta permanente) y continuaba el avance de licitaciones y apertura de sobres. Nadie del Poder Ejecutivo salió a responderle a Perotti.Fue el Ministro de Economía Gonzalo Saglione, quien hizo notar que consultará con el equipo económico de Omar Perotti (liderado por Rubén Michlig) sobre la conveniencia de renovarle, o no, el contrato al Grupo Esquenazi (NBSF) para que siga siendo el agente financiero y caja obligada de la Provincia. Por lo que se pudo saber, la gente de Perotti no se inmiscuirá en el tema, toda vez que creen que es decisión exclusiva de esta gestión la de adjudicar, desestimar todo o seguir demorando el proceso.La populosa concentración de gente en la mítica avenida 9 de Julio de Capital Federal, sumada a otras en el interior del país con mayor o menor concurrencia, ilusionó a los adeptos a Cambiemos (Juntos por el Cambio versión 2019) de poder revertir el desconcertante resultado de las electoralmente inexistentes PASO, pese a que los peronistas – kirchneristas auguran un resultado superior aún al del pasado 11 de agosto.De todos modos, deberían saber los peronistas “no kirchneristas” – o “moderados” - que votarán el domingo a la fórmula Fernández - Fernández que esa misma multitud de personas igual a votos, que acompañarán a Macri- Pichetto serán el reaseguro para Alberto Fernández en caso de que el núcleo duro K quiera volver a las andadas.Argentina 2019 tiene memoria histórica; y esos ciudadanos saldrán, multiplicados, a las calles, plazas, parques, paseos y rutas para que, efectivamente ésos vestigios del pasado reciente “no vuelvan mas”.