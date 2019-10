Bochazo se quedó con la Sur

Ayer se cerró la fecha 9 y última del Clausura de Primera B liguista que se había puesto en marcha el viernes. En la Zona Sur, Bochófilo Bochazo le ganó el viernes a Zenón Pereyra 4-2 y se quedó con el primer lugar. En la Norte, Independiente Ataliva ya llegaba a este último capítulo con el título.Lo jugado ayer y posiciones:Sportivo Roca 3 vs. Independiente de San Cristóbal 2, Argentino de Vila 4 vs. Deportivo Bella Italia 2.Ind. Ataliva 22, puntos; Arg. Humberto 14; Sp. Roca 14; Arg. Vila 11; Ind. San Cristóbal 10; Bella Italia 9; Moreno 9; Aldao 5; Tiro Federal 4.La Hidráulica de Frontera 3 vs. San Martín de Angélica 0; Atlético de María Juana 3 vs. Libertad de Estación Clucellas 3, Atlético Esmeralda 0 vs. Sportivo Santa Clara 2.Bochazo 20, puntos; Josefina 16; Santa Clara 14; San Martín 11; La Hidráulica 13; Atlético (MJ) 9; Libertad E.C. 8; Zenón Pereyra 5; Atl. Esmeralda 4.