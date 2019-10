Sigue el paro de los docentes en Chubut

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), el gremio con más afiliados en este distrito, iniciará la décimo cuarta semana consecutiva de paro y decidirá mañana, en un plenario de delegados, si continuará con las medidas de protesta.A diferencia de las semanas anteriores, esta vez la Atech no difundió un comunicado oficial ni notificó sobre la continuidad de la medida de fuerza como lo venía haciendo ante la Secretaría de Trabajo de la provincia.El ministro de Educación del Chubut, Paulo Cassutti, aseguró que "independientemente de la postura gremial, el paro va perdiendo fuerza en todas las zonas porque cada día se suman más escuelas al dictado diario de clases, algo de extrema necesidad para garantizarles a los estudiantes su derecho a la educación, y estamos en condiciones de asegurar que el acatamiento no llega al 30% y sigue en baja".El gobierno chubutense pagó el viernes el tercer rango de septiembre para los empleados públicos que perciben entre 65.000 y 150.000 pesos, por lo que se estima que la mayoría de los docentes cobraron sus haberes del mes pasado y queda un mínimo, que percibirá el sueldo dentro de cinco días, cuando se deposite la última escala donde se encuentran quienes perciben más de $150.000 de bolsillo.Durante las trece semanas consecutivas de paro, los docentes en huelga no sufrieron descuentos en sus haberes y desde el Ministerio de Educación se comunicó oficialmente que "el jueves pasado se acreditó el Fondo Nacional de Incentivo Docente correspondiente a septiembre, junto con el ítem recursos materiales de julio y agosto".El gobernador Mariano Arcioni aseguró en su última intervención pública que "de ahora en más se descontarán los días no trabajados" y le pidió a los docentes "que sean razonables, porque hay chicos que no solo están privados de la educación sino en muchos casos del servicio de comedor con todo lo que eso significa".