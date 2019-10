Triunfo para el Inter

El Inter tenía que ganar y lo hizo. De la mano de Lautaro Martínez, quien anotó un doblete y le cometieron un penal, y de Romelu Lukaku, autor de los otros dos, logró un trabajado triunfo 4-3 en el campo del Sassuolo, por la octava jornada de la Serie A italiana.Tras ser titular con la Selección contra Ecuador y Alemania, Lautaro abrió y cerró el triunfo del Inter en el Mapei Stadium y permitió a su equipo situarse a un solo punto del líder Juventus, que esta fecha le había ganado al Bologna y venía, justamente, de robarle la punta al Neroazzurro.Lukaku fue el autor del 2-1 y también se encargó de transformar la pena máxima antes del descanso para tomar una ventaja de 3-1. Tras la reanudación, Lautaro completó su gran día al hacerse cargo de un penal para el 4-1.Acto seguido, el entrenador Antonio Conte decidió sustituirlo para que guardara energías de cara al trascendental partido contra el Borussia Dortmund del próximo miércoles por la Liga de Campeones. No pueden fallar los de Milán, tras arrancar la Copa de Europa con un empate ante el Slavia Praga y una derrota ante el Barcelona.El delantero argentino lleva cuatro goles en la Serie A, a los que se suman el tanto marcado en el Camp Nou por la Champions League y los tres anotados en septiembre con Argentina contra México.Parecía estar sentenciado el partido, pero el Inter perdió concentración y vio como el Sassuolo recortó distancias, con tantos de Duricic y Boga, hasta quedar a tiro del empate buscando completar una épica remontada.El 4-3 finalmente no se modificó y los dirigidos por el técnico Antonio Conte, que había perdido 2-1 contra el Juventus Turín antes del parate de selecciones, se situó segundo, a un punto de la cima y con cuatro de ventaja sobre el Atalanta, tercero.Cagliari 2 - Spal 0, Sampdoria 0 - Roma 0, Udinese 1 - Torino 0, Parma 5 - Genoa 1, Milan 2 - Lecce 2. Hoy: 15.45hs Brescia vs Fiorentina.Juventus 22, puntos; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14.