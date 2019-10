Macri y sus claves para la remontada

BUENOS AIRES, 20 (NA). - En la recta final de la campaña para las elecciones del 27 de octubre la coalición Juntos por el Cambio apuesta al debate de mañana domingo como una oportunidad para que el presidente Mauricio Macri confronte de lleno con el kirchnerismo, mientras endurece su discurso en las marchas del "Sí se puede".Con el objetivo de remontar la derrota que sufrió en las primarias de agosto ante su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández, la campaña de Macri en la última semana se centrará en el debate de candidatos y en un discurso de ruptura con el peronismo, con un subtexto pensado para la clase media, donde busca recuperar votos perdidos.Fuentes que participan de la campaña contaron a NA que en el debate de este domingo se verá a "un Macri más picante", que intentará explotar al máximo los cierres de cada bloque temático del encuentro, especialmente el referido a "Federalismo, calidad institucional y rol del Estado".Se prevé que en ese bloque el Presidente apunte a las distintas causas judiciales o sospechas de corrupción que salpicaron al gobierno de Cristina Kirchner para tratar de incomodar a Fernández.Por otro lado, con la "Marcha del Millón" en la 9 de Julio que tendrá lugar este sábado el oficialismo quiere recrear el espíritu del histórico cierre de campaña del ex presidente radical Raúl Alfonsín y mostrar al mismo tiempo que pese a la derrota de agosto el Gobierno todavía tiene una convocatoria lo suficientemente grande como para "dar vuelta la elección".Esa frase, que se convirtió en un mantra de las marchas del "Sí, se puede" con las que Macri recorre distintas ciudades del país, es solo uno de los ejes centrales del discurso oficialista para el último tramo de la campaña.Otro de esos ejes será la idea de que el Gobierno necesita "más tiempo" para mostrar resultados positivos de su gestión económica, que constituye el motivo central de la derrota sufrida en las PASO.Además, en las últimas marchas Macri comenzó a exhibir un discurso mucho más duro del que tuvo hasta ahora, que lo acerca a las expresiones más polémicas de su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.En este sentido, el Presidente comenzó a resaltar en cada aparición pública que la gente que concurre a las marchas del oficialismo no lo hacen "por el choripán" y no son llevadas "en micros", expresiones que apuntan a los lugares comunes tradicionales del antiperonismo."Acá se mide todo. Si dice estas cosas, es porque nos está sirviendo", se sinceró un dirigente del oficialismo que participa activamente de la campaña, en referencia a esas expresiones.La idea es apuntar con esto a un sector de la clase media que está disconforme con el Gobierno de Macri pero tampoco simpatiza con el kirchnerismo.