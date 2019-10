¿Sin béisbol ni sófbol en los Panamericanos 2023?

La ciudad de Santiago de Chile será la próxima sede de los Juegos Panamericanos y el Comité Olímpico trasandino tomó una decisión que afecta claramente a deportistas argentinos."El Comité no ha designado al béisbol y al sóftbol dentro de las 28 disciplinas que van a estar en Santiago 2023", explicó Mariano Montero, integrante del seleccionado argentino de sóftbol.Por este motivo, en Argentina se inició una movida para que ambos deportes sean incluidos en el programa oficial.La no inclusión de los deportes no solamente afectará su participación en los Juegos Panamericanos, sino que también los dejaría prácticamente afuera de los Juegos Olímpicos de 2024."Estamos tratando de hacer una movida importante para que Panam Sports, que es la organizadora de los Panamericanos, pueda dar el visto bueno de que se incluyan", expresó Montero."El béisbol y sóftbol son especialidades olímpicas que llenan estadios con más de 50.000 espectadores, algo que podrá confirmarse sin lugar a dudas en las Olimpiadas de Tokio 2020. Como continente americano, tenemos la mayor cantera de jugadores y aportamos las estrellas a las Grandes Ligas y demás Ligas importantes del mundo, que, precisamente diez de las mejores se encuentran en países de la Confederación Panamericana de Béisbol y Sóftbol", señaló la Federación Argentina en la carta que le envió a los Comités Olímpicos de América."Estimados Presidentes, a nivel mundial el béisbol y el sóftbol son el séptimo deporte con más masividad en el mundo, con más de 60 millones de practicantes. En América son muchas las razones que califican al béisbol y sóftbol como deportes estratégicos de este continente. Primeramente por la cantidad de países que lo juegan (29) contando con Federaciones nacionales e infinidad de clubes y seguidores. Es el deporte nacional en 11 países y el segundo deporte en 8 más en el continente americano", finaliza el comunicado.