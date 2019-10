Calvo confía en el resultado del 27 de octubre

El senador provincial, Alcides Calvo formó parte este sábado de la firma del acta –compromiso junto al intendente Luis Castellano y al candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Marcos Cleri, donde fue contundente respecto a sus expectativas para las elecciones generales del 27 de octubre: “son las mejores”, dijo el legislador.“La verdad es que las expectativas son más que favorables, más después de haber vivido todo este proceso eleccionario. Creo que es una clara demostración de madurez que ha tenido el justicialismo no solamente a nivel provincial sino a nivel país, tratando de estar lo más unido posible pero también siendo consciente de la lectura que hoy tenemos que tener del país, de esta Argentina que quedó totalmente fragmentado con una gran crisis no solamente desde el punto de vista económica y financiera sino también crisis social”, manifestó Calvo.:El senador departamental también señaló “recién escuchaba atentamente a Marcos Cleri y coincido con él respecto a los consensos, creo que nos viene por delante realmente un arduo trabajo desde todos los sectores y si uno mira hacia atrás y mira lo que se puede estar viniendo con Alberto Fernández con Cristina, con todos los diputados me parece que es la visión absoluta de que este es un llamado a todos los sectores de la sociedad, para poder estar todos en la misma sintonía y en ese aspecto sabemos muy bien que tanto Rafaela, el Departamento Castellanos y toda una gran zona netamente productiva de la actividad agroalimentaria no ha tenido el acompañamiento que sí ha tenido a nivel país el justicialismo”.En ese sentido Calvo afirmó que “lo que les estamos diciendo es que para el 27 de octubre necesitamos el acompañamiento. Hoy tenemos un gobierno provincial en donde va a asumir a partir del 10 de diciembre un rafaelino, Omar Perotti, y tener un gobierno nacional que tenga los mismos pensamientos, los mismo ejes a distintas cuestiones no sólo económicas o financieras sino también en materia social y productiva nos significaría un verdadero avance y una verdadera consolidación”, señaló.Por otra parte y en relación a los últimos años, el legislador manifestó que “el justicialismo ha cumplido realmente con creces doce años como oposición en la provincia pero también ha aprendido y ha entendido que siendo oposición durante estos cuatro año con el gobierno nacional tiene las herramientas necesarias para dar una propuesta mucho más eficiente, más abarcativa y más inclusiva de la que tenemos hoy en el gobierno de Macri”.“Cada uno se ha identificado con una propuesta electoral, pero nosotros estamos sumamente convencidos que todos juntos podemos hacer muchísimas más cosas y creo que ese verdadero acuerdo nacional que se quiere llevar a cabo y que plantea Alberto es la herramienta fundamental y en donde los santafesinos queremos estar incluidos”, enfatizó Calvo en relación a lo que se elige el próximo domingo.