Cleri firmó el acta compromiso para construir una agenda común

En un acto encabezado por el candidato a diputado nacional Marcos Cleri, y que se realizó en el auditorio que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales tiene en Brasil y Lavalle de nuestra ciudad, se llevó a cabo la firma del acta compromiso para el Departamento Castellanos, que establece la construcción de una agenda común entre comunas, municipios, Provincia y Nación con el objetivo de generar el bien común de todos los ciudadanos de Santa Fe.También participaron de esta firma, los candidatos a diputados del Frente de Todos, Alejandra Obeid, Natalia Ocampo, Matías Giorgetti Eloísa Ruíz Carriedo, el intendente Luis Castellano y el senador Departamental Alcides Calvo. Quien no estuvo en esta ocasión, fue el actual senador nacional y gobernador electo Omar Perotti, por razones de agenda que debía desarrollar en la ciudad Rosario.En el auditorio además de los dirigentes y candidatos mencionados, estuvieron presentes presidentes comunales y referentes de sindicatos que integran la CGT Rafaela.En la apertura del acto y como anfitrión el intendente rafaelino, Luis Castellano expresó que “venimos de un encuentro multitudinario de intendentes en Rosario en donde estuvieron Alberto Fernández, Omar Perotti, Alcides Calvo, Marcos Cleri y, el encuentro de hoy, es parte de lo que venimos necesitando para acordar entre todos acciones que permitan que el país salga adelante de abajo hacia arriba. Se trata de lograr una construcción federal”.En el documento rubricado este sábado en nuestra ciudad los referentes políticos se comprometieron a redoblar esfuerzos para lograr tener una provincia sin desigualdades, y verdaderamente integrada”.En tanto se destacó la importancia de tener una mirada federal en donde sean tenidas en cuentas las opiniones y necesidades de intendentes y presidentes comunales, para avanzar en la solución de problemas que hoy por hoy asfixian las finanzas de los mismos.PRINCIPALES LINEAMENTOS“Creemos en la potencia de los departamentos, los municipios y las comunas, en el valor de su diversidad y heterogeneidad para el desarrollo de la Provincia. Creemos en una Provincia donde no existan desigualdades determinadas por el lugar donde nacen sus habitantes. Ésta convicción nos obliga a comprometernos para alcanzar una Santa Fe verdaderamente integrada, la cual debe incluir en su proyecto de Provincia todos sus territorios, logrando un protagonismo en el modelo de desarrollo nacional", señala el documento firmado."Conscientes de que la construcción de consensos debe ser de forma ascendente, impulsamos un trabajo en armonía entre nación y provincia. De ahí nuestro compromiso en crear la mesa provincial en red construyendo la agenda común, donde exista un contacto permanente entre los y las legisladores nacionales y los y las representantes de nuestra comunidad. Asumiendo, al efecto, la responsabilidad de establecer reuniones de forma periódica y descentralizadas territorialmente entre los y las legisladoras", subraya.Por último, el acta compromiso destaca que "todas las acciones realizadas por el gobierno deben estar orientadas al desarrollo humano integral y al inicio de las actividades productivas de las regiones". En este sentido, propone "encender las economías regionales, contemplando la utilización racional de sus recursos, la preservación natural, la diversidad biológica y la conservación del patrimonio cultural a fin de no comprometer las generaciones futuras…".