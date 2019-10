Gálvez, la nueva cita del Midgets Show and Power

Por primera vez en su historial y en su tercer año de actividad, el Midgets Show and Power estará visitando la ciudad de Gálvez, para disputar la cuarta fecha del Torneo Oficial 2019 en el circuito "Adrián 'Bocha' Gavatorta.

La cita se anuncia para el fin de semana del viernes 25 y sábado 26 de este mes, de acuerdo con el informe que se dio a conocer oportunamente.

Hasta el momento, la totalidad de las competencias tuvieron como marco de su realización al circuito "Raúl Caligaris" de Ramona, por lo que cambiarán de escenario en una programación que se podrá llevar adelante luego de dos suspensiones consecutivas a raíz de la adversidad climática.

La organización del espectáculo será responsabilidad de Motores Regionales Galvenses, una agrupación con reconocida experiencia, toda vez que supo ganarse un merecido prestigio, a raíz de asumir ese compromiso, en las recientes visitas del Certamen Argentino de Motociclismo.

En lo deportivo, vale la pena recordar que no hubo ganadores repetidos en el actual campeonato, toda vez que se impusieron Gustavo Toffoli, Adrián Bonafede y Diego Haspert.

Esta carrera fue declarada "De Interés Municipal", en una clara muestra del apoyo que le brinda al evento el gobierno local.

Gustavo Toffoli encabeza las posiciones con 134 unidades; Adrián Bonafede tiene 132; Diego Haspert y Jorge Destefani 114; Carlos Boscatti 100; Fernando Merke 98; Angel Gaggi y Hugo Valsagna 97; Ariel Bersano 96; Carlos Lucato 93; Jesús Ceragioli 92; Franco Gerbaudo 91; Vanesa Foschia 78; Sebastián Vila 69; Oscar Belinde 66; Matías Maina 59; Gonzalo Zurbriggen y Emiliano Manera 54; Diego Bruera 46; Leonardo Rinaudo 43; Marcos Bottazzi 35; Pablo Baronetto 31; Emiliano Scalvasio 29; Rubén Cravero 28; Luis Lebher 25; Daniel Perusia 12; Octaviano Gudiño 3; Marcelo Farto 2 y Ricardo Prato 1.



EL CRONOGRAMA

Los horarios para esta cuarta fecha son los que proporcionamos a continuación:

Viernes 25: a las 17:00 apertura del predio; de 19:00 a 21:00 pruebas libres y a continuación se habilitará un playón en la zona céntrica para los pilotos que tengan intenciones de exponer sus máquinas.

Sábado 26: a las 09:00 habilitación del predio; a partir de las 11:00 recepción de inscripciones; de 12:00 a 16:00 tandas de pruebas oficiales y desde las 16:30 clasificación, series, semifinales y finales.

El espectáculo culminará antes de la medianoche, ya que a partir de ese horario no se podrán realizar eventos de ninguna naturaleza, por cuanto el próximo domingo 27 se realizarán las elecciones presidenciales en todo el país.