Carta de lectores

Emociones multiplicadasSr. Director:"¡Abuela, Abuela empiezo catequesis de Comunión!". "¡Oh, qué felicidad!. Dentro de dos años recibirás, el Cuerpo y Sangre de Jesús como yo lo hago en cada misa, y vos me decís: 'Yo también quiero'. Y te respondo: 'Cuando hagas la catequesis de Comunión'. En catequesis, conocerás más sobre la vida de Jesús, sobre todo que Él te ama y es tu amigo; también sobre la Virgen María que es tu Madre del cielo".Feliz me dice: "Mamá y papá serán padres catequistas". Qué orgullo para mi nieto, ver a sus padres preparando los temas, dialogando y partiendo a misionar; y Él el centro de ese amor, multiplicado hacia los demás. ¡ Qué satisfacción!. Y allá van mamá y papá, poniendo tiempo al tiempo, las noches, las urgencias, cambiando cansancio por alegría; mi hijo y mi nuera, abriendo su corazón y su sabiduría, previamente instruidos; para proclamar la fe y contagiarla, a las familias que tienen la dicha de que sus hijos y sus hijas, reciban el Cuerpo y Sangre de Jesús.Por más de 20 años, misioné y fui catequista en varias comunidades religiosas; ahora lo sigo haciendo con la gente que me rodea y en las manzanas de mi barrio. Es una necesidad espiritual y cuando uno se lo propone, se puede, a pesar de que las tareas diarias, intenten retenerte. La satisfacción del alma, el alimento espiritual, y un recuerdo celestial, es el resultado.Evangelizar, es el legado. Evangelio, según San Marcos capítulo 16 versículos del 14 al 15: La misión universal de los Apóstoles. En seguida se apareció a los Once, mientras estaban comiendo y le reprochó la incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo vieron resucitado.Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. Dentro de pocos días, mi nieto recibirá el Cuerpo y Sangre de Jesús; me emociono con solo pensarlo. Agradezco como siempre a Dios, a Jesús y la Santísima Virgen María. Me imagino a los niños y niñas caminando hacia el altar y a Jesús sonriendo y diciendo: "Dejen que los niños se acerquen a Mí y no se lo impidan porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos".Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, versículo 14. "Yo Soy el pan de vida. El que viene a Mí, jamás tendrá hambre, el que cree en Mí, jamás tendrá sed. Evangelio según San Juan, capítulo 6 versículo 35". Agradezco, las ceremonias religiosas que asistí, en donde la emoción, me embargaba hasta las lágrimas; de sentirme en un regocijo total.Agradezco a mi nieto, su alegría, pudiendo verla en su mente y en sus ojitos; la alegría de recibir por primera vez a Jesús. ¡Que ese maravilloso día sea inolvidable!.Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela