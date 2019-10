Un caso de usurpación involucra a empleada municipal de la ciudad

Cristina Beatriz Cattáneo es la denunciante de este caso de usurpación, ya que la dueña de la propiedad en cuestión es una persona de 89 años y por tal razón su hija se hizo cargo de llevar a cabo las distintas acciones.

En la denuncia que tiene fecha 2 de octubre de 2019, se manifiesta que la casa se encontraba en restauración por parte de la empresa constructora Ancla Asociados, con la cual en 2017 se rescindió el contrato por reiterados incumplimientos. La vivienda no tenía las aberturas ya que las había retirado dicha empresa y según quién hoy ocupa la casa y es empleada municipal, Ancla los autorizó a instalarse allí.

“Yo el día primero me entero que me habían usurpado la casa, creo que el 27 del mes pasado se instalaron. Inmediatamente fui a la policía porque uno no sabe qué hacer en estos casos y la policía fue y realizó sus actuaciones y me mandó al Centro Territorial de denuncias y radiqué la denuncia formal. Allí yo especifiqué que soy la hija de la propietaria y heredera junto a mi hermana. Ellos me explicaron que el caso pasó a Fiscalía”, explicó Cristina Cattáneo.

A su vez la damnificada contó que la persona que está ocupando esa casa es Elvira Mill Furrer junto a su pareja Juan Díaz y que al constatar que esta persona trabajaba en el corralón municipal, fue a hablar con el Ing. Daniel Ricotti.

“Ricotti me atendió se hizo el sorprendió y me mandó a hablar con Fruttero (el fiscal municipal) que me atendió muy bien junto a Luis el secretario del intendente y me explicaron que iban a averiguar y después iniciarían un sumario. La verdad es que a mí el sumario no me interesa yo quiero que se solucione este tema porque nadie nos da respuestas”, señaló la damnificada.



LA PALABRA DEL

FISCAL FRUTTERO

Teniendo en cuenta la grave denuncia que realizó Cristina Cattáneo y teniendo en cuenta que la misma involucra a un personal de planta permanente del municipio, se consultó al Fiscal Municipal Daniel Fruttero que dejó en claro que desde el Estado local se puede avanzar en un sumario hacia esta empleada pero después el problema es entre privados.

“Nosotros tomamos conocimiento que se había configurado un ilícito vinculado a una usurpación y a nosotros lo que nos corresponde hacer desde el ámbito público es lógicamente respetar los tiempos de la justicia para que investigue el caso e internamente juntar toda la información para clarificar la eventual responsabilidad disciplinaria, laboral de la empleada involucrada”, explicó el funcionario.

Fruttero aclaró que comprende el mal momento que pasa la propietaria y los herederos de la vivienda ocupada ilegalmente, pero desde el municipio no pueden accionar, ellos deben accionar a través del Poder judicial, ya sea vía penal o civil. “Entiendo que los tiempos judiciales no siempre se adecúan a las necesidades de cada uno pero hay que respetarlos y reitero desde lo público hay que iniciar una investigación de tipo administrativa, de tipo interna para determinar la responsabilidad de esta empleada, a nosotros no nos corresponde desalojar a nadie”.

En tanto el fiscal confirmó que se reunió con la empleada y le explicó la situación que la involucra y las consecuencias que este proceder le puede ocasionar y dijo “la empleada me manifestó dificultades económicas que la llevaron a hacer eso y que necesitaba tiempo para poder irse a otro lugar”, finalizó.