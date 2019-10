Un Coloquio devaluado

Alberto Fernández ignoró este año el Coloquio de IDEA, al mejor estilo de la estrategia aplicada por el kirchnerismo duro durante sus gobiernos, y Mauricio Macri prefirió no forzar su agenda de campaña y apelar a la videoconferencia, en lugar de asistir. La actitud de los principales candidatos presidenciales le bajó el precio a un cónclave empresarial impulsado por las principales empresas del país, en especial las del sector servicios, pero también por algunas automotrices como Fiat y Toyota, y por la siderúrgica Techint.Dicen que Alberto terminó de decidirse a faltar por pedido expreso de Cristina Kirchner, que no le perdona a IDEA susmilitancia histórica por el modelo neoliberal. Sólo María Eugenia Vidal, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubeyfueron las figuras políticas de peso presentes.Lo de Vidal sonó a despedida: la aplaudieron de pie luego de prometer que seguirá trabajando en políticas públicas, dando por hecho que su suerte electoral está echada, y que el próximo gobernador será Axel Kicillof, quien despierta escozor en el empresariado por su ideología intervencionista.Hay desazón entre los empresarios de IDEA por la etapa que viene, pero el sólido respaldo económico que tienen las empresas que componen la entidad le darán aire para seguir sosteniendo su agenda.Tal vez enterados de lo que viene, los banqueros se movieron rápido en este encuentro de Mar del Plata e hicieron variasreuniones al más alto nivel. Les preocupa que se solucione el problema de la deuda: aceptan un reperfilamiento, pero no una quita, por lo que puede venir un tira y aloje a gran escala, que incluirá a un FMI cada vez más endurecido.Hubo coincidencia entre los expositores en que desde el 2011 la economía argentina casi no genera empleo.Tal vez eso explique la llamativa presencia de referentes del sindicalismo a lo largo de todo el encuentro.