"Fue un marco lindo, con mucha gente emocionada"

En diálogo con LA OPINION, el concejal del PRO, Hugo Menossi, uno de los referentes del partido en nuestra ciudad, se mostró muy contento con la respuesta que Rafaela tuvo para con el presidente Macri. Menossi estuvo acompañado por el concejal Leo Viotti y la concejal Alejandra Sagardoy, mientras que también estuvieron Mauricio Basso, otro de los militantes del partido, entre otras autoridades."Por ser Rafaela y en vísperas del día de la madre, donde vimos que la gente aprovechó mucho la tarde para hacer las compras, yo estoy un poco sorprendido por la respuesta. La gente quiere ver todo lleno, pero Rafaela es así en cierto sentido. Fue un marco muy lindo, donde hubo mucha gente emocionada cantando el himno, donde un veterano de Malvinas se subió a hablar y dio su visión del gobierno... Esa fue una de las propuestas de toda la tarde, donde alrededor de 10 personas tomaron la palabra en el evento. No queríamos que haya dirigentes políticos hablando", explicó en primera instancia el concejal.En tanto, sostuvo que "la gente no confía en que si vuelve el kirchnerismo esto sea bueno. De hecho, si bien nosotros estamos convencidos, mucha gente no fue a apoyar a Macri, sino fueron a pedir vivir en paz, tranquilos, en un lugar que sea digno para sus hijos y creen que el kirchnerismo no representa eso y por eso están en estado de movilización", destacó Menossi.