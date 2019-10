Buen número de rafaelinos apoyaron a Macri en la "marcha del Millón"

La denominada "marcha del millón" llegó a nuestra ciudad y ayer por la tarde unos mil rafaelinos se hicieron presente en la plaza 25 de Mayo para apoyar la gestión de Mauricio Macri e ir por una reelección, a pesar de lo lejos que quedó en las PASO.Los seguidores trataron de brindar una señal de fortaleza y provocar una remontada que le permita llevar la elección al balotaje, con banderas y cantos, posicionándose claramente en contra del peronismo, que hoy está arriba en los números.Esta estética del encuentro fue similar a la del resto de las marchas del "Sí se puede", donde recordemos que el presidente pasó por Rafaela en ese recorrido por 30 ciudades de la Argentina. Ayer, Macri fue el único orador en el escenario montado en la Plaza de la República, donde estuvo acompañado por su esposa, Juliana Awada; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, entre otros. Al momento de su discurso, los presentes colocaron un altavoz e hicieron silencio para poder escuchar lo que dijo en pleno discurso."Estoy aquí acompañando al presidente porque estoy cansada de vivir como he vivido. Quiero una patria, una Argentina libre, justa, soberana y sin ladrones. Reconozco que en este momento como jubilada no estoy muy bien, pero también sé reconocer que nuestro presidente agarró un país devastado, roto y hecho pedazos. Hoy Macri no puede hacer milagros. Por eso lo voy a apoyar hoy y siempre porque reconozco que él no puede en muy poco tiempo rehacer lo que otros se robaron y dejaron tirada a nuestra Argentina", expresó una señora mayor, en medio del tumulto.En ese mismo momento en el cual las personas se concentraban en el centro de nuestra ciudad, hemos podido constatar que también llegaron vecinos de Saguier, Roca y de otros pueblos aledaños. En tanto, en el cruce de las rutas 13 y 70 se piensa que hubo alrededor de 300 productores, que no se movilizaron, sino que se encontraron allí para escuchar el discurso de Macri. Algo similar pasó en Sunchales.Uno de los productores presentes en la plaza dijo que "ver esta cantidad de gente es muy bueno. En la ciudad de Rafaela no se hace mucho esto y haberlo logrado, sin otros estímulos, más que apoyar al presidente. Acá estamos no porque nos convenga sectorialmente, sino que creemos que se preserva el sistema democrático y ya conocemos cuál es el pensamiento de los que se fueron y que ahora quieren volver. Este es el real motivo, no me importa mi bolsillo, sino las generaciones futuras. Hay que preservar las constituciones, respetar la constitución y someterse a la justicia", expresó el productor y dijo sobre el final que "la gente va tomando conciencia y cuando llegue el momento de votar va a pensar en el futuro", agregó, sin dejar de mencionar que el campo para nosotros "significa una fuente de ingreso inconmensurable y una posibilidad de trabajo para millones de desocupados. Si uno se circunscribe a la zona que nos rodea es que el campo está todo ocupado. Si uno recorre la Argentina hay millones y millones de hectáreas disponibles para que todo el conurbano bonaerense y todos los pobres de la Argentina tengan un lugar para trabajar", expresó.Vale mencionar que las personas llevaron banderas, remeras que datan de la visita del presidente a nuestra ciudad y colores identificatorios de nuestro país. Con el correr de las horas se fueron desplazando y perdiendo en el lado opuesto de donde estaban, donde se llevó a cabo la Fiesta de las Culturas.