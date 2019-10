Gremialistas y empresarios coincidieron en la necesidad de "un pacto social"

Por Mayra García



Dirigentes de distintos gremios del país debatieron con empresarios en el 55º Coloquio de IDEA y coincidieron en la necesidad de alcanzar un "pacto social" que ayude a salir de la crisis, al tiempo que discutieron sobre la reforma laboral. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez; el secretario de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el jefe de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; y la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, compartieron un panel con el gerente general de Ledesma, Javier Goñi, y al presidente de Toyota, Daniel Herrero.

En medio de la convocatoria a un pacto social que lanzó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, Martínez afirmó que se debe "trazar un plan maestro" entre el sector privado y los trabajadores, con "voluntad política" del gobierno, para alcanzar "una visión estratégica de la economía vinculada con el desarrollo".

"Hay que transformar ese diálogo con una política de Estado y eso es lo que nos está faltando", evaluó Martínez, al indicar que "no se puede resolver la desconfianza de años en 5 minutos".

Y agregó: "Estamos cerca del abismo y con peligro de desmoronamiento. Esto vemos los trabajadores. No se por qué se han perdido cuatro años, porque estamos en una situación peor".

Goñi, de Ledesma y representante de IDEA, sostuvo que hay que dejar de lago "los egos" y comprender que "muchas negociaciones se frustran por ver quién es más importante, quien gana", pero en esos casos "siempre pierde la gente".

"Hay un interés común que nos tiene que aunar como líderes responsables. Cómo encontramos esos puntos en común para ir transformando esto en acuerdos y finalmente en hechos", afirmó Goñi. .

En presidente de Toyota se refirió a la reforma laboral, al señalar que "la innovación tecnológica va a entrar en el mundo del trabajo" y van a crearse puestos que hoy "no existen".

"No se si hay una reforma que nos sirva a todos, pero sí hay que buscar los trajes a medida de cada sector o cada empresa, por eso yo soy defensor de los convenios colectivos de trabajo", subrayó Herrero, y dijo que hay que "definir desde el día uno cuánto se está dispuesto a ceder".

Palazzo respondió a ese concepto y evaluó que una reforma laboral en "términos de qué cede uno y qué cede otro" no va "a a llegar a ningún lado".

"En general, los pactos sociales fracasan porque se los convoca en la mitad de un proceso de gobierno o porque se realiza nada más con el objetivo de un congelamiento de precios o salarios", destacó el titular de La Bancaria.

A su entender, "no debe ser un acuerdo que quede solo en un congelamiento de precios y salarios, sino que hay que ver qué sector va a liderar el crecimiento, qué se hace con el ahorro argentino, cómo encaminar a la sociedad a tener pleno empleo". Yasky, en tanto, se refirió a la reforma laboral y consideró que si se da "en el marco de una discusión con una empresa con objetivos claros e intereses recíprocos, es viable".

En cambio, aseguró que "no se puede seguir pensando" en "al reforma como un dogma del liberalismo que lo aplica como una religión".

"Hay que refundar el contrato social para poder definir de conjunto objetivos que tienen que ver con el bienestar general. No hay empresario o trabajador que pueda realizarse si no es un marco de mínimo auspicio de bienestar general", enfatizó Yasky.