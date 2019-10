Banqueros preocupados por el futuro de la deuda

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, los banqueros empezaron a mostrar inquietud sobre qué hará el próximo gobierno con la gigantesca deuda que tiene la Argentina. Las entidades enroladas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) analizaron el tema en forma paralela en el marco del 55º Coloquio de IDEA que se llevó a cabo en Mar del Plata, según pudo confirmar la agencia NA.Entre los bancos temen que un eventual gobierno de Alberto Fernández busque aplicar alguna quita del capital de la deuda, a pesar de que sus hombres cercanos lo niegan. También dudan sobre si se mantendrá el compromiso de seguir reduciendo el déficit fiscal.Los banqueros que circularon por los pasillos del encuentro empresarial de Mar del Plata confirmaron esa preocupación.Desde un banco internacional de primera línea, que dejó atender clientes minoristas pero tiene fuerte presencia en el mercado de deuda, confió de que más allá de quien sea el próximo gobierno, habrá voluntad de pago, pero se debe discutir cuál será la capacidad para hacerlo.Los vencimientos de deuda hasta 2023 rondan los US$ 75.000 millones, muy difícil de cumplir con una Argentina en recesión.Más del 50% de los vencimientos se concentran en los próximos cuatro años. Los candidatos saben que hasta que no se resuelva el problema de la deuda, será muy difícil recuperar crédito internacional.Mauricio Macri lo tuvo y sirvió de poco para reactivar la economía, el contrario, el país está en recesión hace tres años y la deuda ya orilla el 100% de un Producto Bruto que cayó a niveles de US$ 420.000 millones por el impacto de las sucesivas megadevaluaciones.Los banqueros se siguen quejando de que el sistema financiero es "muy pequeño y no canaliza el ahorro de los argentinos, por lo cual es ineficiente". Cálculos de las entidades financieras señalan que los argentinos tienen unos US$ 250.000 millones fuera del sistema financiero.Otra cuestión que preocupa a los banqueros es la promesa del candidato del Frente de Todos de bajar en forma drástica las tasas que se pagan por las Leliq. Dicen que esas letras son la contracara de los depósitos" y advierten que transformar en forma rápida ese esquema equivale a modificar el respaldo de los depósitos.Las Leliq representan el 5% del PBI, según estimaciones de las entidades financieras. Los bancos consideran que antes de tocar fuerte el esquema de Leliqs, primero hay que fortalecer la demanda de pesos, y resolver el problema de la deuda con el FMI y los bonistas privados. La baja tiene que ser consistente con la merma de los precios y lo que hay que remunerar al ahorrista.