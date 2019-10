Fabián Yannantuoni en el "Parque"

Fabián Yannantuoni (Tipo) obtuvo la pole en la Clase 3 del Turismo Nacional, que este fin de semana se presenta en el autódromo "Parque de la Velocidad" del Club Atlético San Jorge, para realizar la décima fecha de la temporada 2019.El "Patito" estableció una clara diferencia sobre el resto en una clasificación que dominó con autoridad, relegando a Luis José Di Palma (308) por 560 milésimas.Luego se ubicaron Emmanuel Cáceres, Emanuel Moriatis y Antonino García (los tres con Focus), en el regreso de la actividad nacional al renovado escenario de la ciudad de San Jorge.La categoría vuelve a ese trazado luego de una ausencia de más de tres años, lapso en el que se realizaron las nuevas obras.Los resultados de la jornada sabatina se resumen en el siguiente informe:1º Fabián Yannantuoni (Tipo), en 1m25s267; 2º Luis José Di Palma (408) a 560 milésimas; 3º Emmanuel Cáceres (Focus) a 707; 4º Emanuel Moriatis (Focus) a 740; 5º Antonino García (Focus) a 871; 6º Matías Muñoz Marchesi (Corolla) a 890; 7º Julián Santero (Focus) a 920; 8º Facundo Ardusso (408) a 922; 9º Leonel Pernía (Vento) a 924; 10º Leandro Carducci (Focus) a 1s010; 11º Leonel Larrauri (New Civic) a 1s058; 12º José Manuel Urcera (New Civic) a 1s060; 13º Agustín Lima Capitao (Corolla) a 1s162; 14º Adrián Percaz (Focus) a 1s293; 15º Alfonso Domenech (Corolla) a 1s295; 16º Juan Bautista De Benedictis (C4 Lounge) a 1s298; 17º Manuel Luque (Cruze) a 1s316; 18º Facundo Chapur (Focus) a 1s319; 19º Juan Pipkin (Cruze) a 1s322 y 20º Mariano Pernía (Veloster) a 1s362.1º Gastón Grasso (Etios), en 9m39s637; 2º Ever Franetovich (Palio) a 3s438; 3º Gerónimo Núñez (March) a 3s602; 4º Damián Romero (Etios) a 6s632; 5º Luciano González (Clio) a 7s132; 6º Walter López (March) a 8s129; 7º Renzo Testa (Palio) a 11s490; 8º Sebastián Pérez (Onix) a 11s985; 9º Ian Reutemann (Kinetic) a 12s928 y 10º Ramiro Alcaine (Etios) a 13s381.1º Alejo Borgiani (Trend), en 9m40s097; 2º Gastón Iansa (Kinetic) a 519 milésimas; 3º Diego Leanez (Etios) a 1s607; 4º Lucas Bagnera (Clio) a 2s053; 5º Damián Kirstein (208) a 2s790; 6º Agustín Herrera (Clio) a 3s124; 7º Miguel Ciaurro (Trend) a 4s311; 8º Martín Alessi (Clio) a 6s643; 9º Juan Martín Eluchans (Etios) a 9s311; 10º Nicolás Posco (Kinetic) a 11s766... 14º Juan Ignacio Canela (Kinetic) a 26s064... 16º Agustín Bonomo (DS3) a 34s025.Hoy se completará la actividad en los siguientes horarios:primera serie Clase 3 (6 vueltas);segunda serie Clase 3 (6 vueltas);final Clase 2 (20 vueltas ó 35 minutos)final Clase 3 (24 vueltas ó 40 minutos).