Argentinos ganó y llegó a la punta

Paciente y sin brillar pero inteligente para aprovechar los nervios de un equipo que padeció silbidos durante varios tramos del juego, Argentinos Juniors le ganó ayer 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América y quedó como puntero de la Superliga junto a Boca.En un partido válido por la décima fecha, el gol lo convirtió Elías Gómez, a los 40 minutos del segundo tiempo.El "Rojo" fue un manojo de nervios durante gran parte del encuentro, jugó al ritmo de la gente que repudió el mal rendimiento del equipo y generó muy poco fútbol.En cambio, Argentinos fue un equipo práctico, que sin brillar, supo esperar y golpeó en el momento indicado.Independiente terminó con diez hombres porque Andrés Roa fue expulsado por Nicolás Lamolina, a los 45 minutos del primer tiempo, por una falta ante Francis Mac Allister, aunque la jugada era como mucho para amarilla.Newell´s Old Boys de Rosario se colocó a tres puntos de los líderes Boca y Argentinos Juniors al derrotar a Patronato por 3 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado ayer en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella".El ganador tiene un partido pendiente ante Independiente que se jugará el 14 de diciembre mientras que esta derrota sumergió al dueño de casa nuevamente en zona de descenso. Rodrigo Salinas, a los 19 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el "Leproso". Ya en el complemento, Lucas Albertengo, a los 35, aumentó la diferencia, mientras que Mauro Formica, a los 37 minutos, elevó aún más la distancia para el conjunto de Frank Kudelka. Cristian Tarragona, a los 47, descontó para el anfitrión.Banfield 1 (29m Ortíz e/c) vs Atlético Tucumán 2 (11m L. Díaz y 89m Mozón), Talleres 2 (42m Moreno y 48m Bustos) vs Lanús 4 (3m Sand, 6m Bernabei, 46m Moreno y 54m Tenaglia e/c).11 hs Aldosivi vs Defensa y Justicia, 13:15 hs Gimnasia vs Unión de Santa Fe, 15:30 hs Huracán vs San Lorenzo, 17:45 hs Rosario Central vs Vélez.