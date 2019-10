El "Negro" y el "León" en juego crucial en la lucha por el título

Todo hace suponer que las condiciones climáticas, esta vez, no podrán postergar nuevamente (ya van dos) el choque entre Sportivo Norte y 9 de Julio. Este domingo se estará cerrando la 11ª fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, y mañana se estará programando la fecha 12 que fue suspendida por la cancelación de dicho match el pasado miércoles.A las 16, con arbitraje de Silvio Ruiz, y en cancha de Peñarol, en el barrio de Villa Rosas, el ‘Negro’ (que hace de local por tener la suya suspendida) y el ‘León’ se juegan prácticamente todo en sus aspiraciones de pelear el campeonato. Si los de Barranquitas ganan quedarán como únicos punteros, mientras que los ‘Julienses’ quedarán a solo un punto de la cima. Luego quedarán dos fechas por jugarse. Todo puede suceder.Sportivo viene de ganarle el clásico a Quilmes por 1 a 0 y se mantiene como el único invicto del torneo con 6 triunfos y 4 empates. Por su parte, el 9, goleó 4-0 a Talleres de María Juana y anteriormente igualó 1-1 con Florida en Clucellas. Suma cuatro sin derrotas.Dep. Tacural 1-1 Dep. Ramona, Florida de Clucellas 4-1 Peñarol, Talleres María Juana 1-5 Dep. Libertad, Ben Hur 1-1 Arg. Quilmes, Unión 1-3 Brown San Vicente, Ferrocarril del Estado 0-0 Atlético de Rafaela.Dep. Ramona vs Atlético de Rafaela, Brown vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Unión, 9 de Julio vs Ben Hur, Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Peñarol vs Talleres María Juana, Dep. Tacural vs Florida de Clucellas.La fecha 9 del torneo Clausura de la Primera B se inició el viernes con un par de adelantos. Ataliva, campeón de la Norte le ganó a Tiro Federal. Se completará hoy desde las 16 hs.Independiente Ataliva 3 vs Tiro Federal 2, Dep. Aldao 1 vs Arg. Humberto 1.Sportivo Roca vs. Independiente de San Cristóbal (Rodrigo Pérez) y Argentino de Vila vs. Deportivo Bella Italia (Gonzalo Hidalgo).Zenón Pereyra 2 vs Bochazo 4.La Hidráulica de Frontera vs. San Martín de Angélica (Ariel Gorlino); Atlético de María Juana vs. Libertad de Estación Clucellas (Sebastián Garetto) y Atlético Esmeralda vs. Sportivo Santa Clara (Darío Suárez).La temporada 2019 de la Primera C llegará a su fin en la jornada de hoy. En el barrio Italia de nuestra ciudad, en el estadio Agustín Giuliani del club Argentino Quilmes, se definirán los títulos Absolutos en Primera, Reserva y el Juvenil Mayor.14 hs (Reserva) Sp. Aureliense vs Dep. Susana; 15 hs (Juvenil Mayor) Dep. Susana vs Juventud Unida y 16 hs (Primera) Sp. Aureliense vs Juventud Unida (Claudio González).El Clausura del Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol jugará este domingo su quinto capítulo. En el Estadio Germán Soltermam: 9:00 hs Argentino de Vila vs Defensores de Frontera (Reserva); 10:30 hs, Argentino vs Defensores (Primera) y 12:00 hs 9 de Julio vs Libertad de Sunchales (Primera). Árbitros: E. Colman, Kestler y Aguirre.En el predio del Autódromo, cancha de Atlético: 9:00 hs Sportivo Norte vs La Hidráulica de Frontera (Reserva); 10:30 hs Atlético vs Ben Hur (Reserva); 12:00 hs Sportivo Norte vs La Hidráulica (Primera) y 13:00 hs Atlético vs Ben Hur (Primera). Los árbitros: Celis, Adrián y Usprung.