Inglaterra y Nueva Zelanda ganaron y pasaron a semis

Inglaterra, que derrotó 40 a 16 a Australia, y Nueva Zelanda, que superó 46 a 14 a Irlanda, se clasificaron a las semifinales del Mundial de rugby que se está disputando en Japón. Los dos mejores seleccionados de la actualidad se verán las caras el próximo sábado por un lugar en la final del certamen.Los primeros en avanzar fueron los ingleses, campeones de este certamen en 2003, que ratificaron sus credenciales para aspirar al título y exhibieron una muy sólida defensa y un acertado juego de ataque para derrotar sin demasiados sobresaltos a los australianos en Oita.Ausente de las semifinales en las dos últimas ediciones del Mundial, el elenco británico se ganó su boleto al tramo decisivo del certamen gracias a los tries de Jonny May (dos), Kyle Sinckler y Anthony Watson, además de la puntería de Owen Farrell, autor de 20 puntos (cuatro conversiones y cuatro penales).Los australianos, subcampeones vigentes y ganadores de los Mundiales de 1991 y 1999, apenas pudieron vulnerar el ingoal rival una vez, a través de Marika Koroibete. Además sumaron gracias a tres penales y una conversión de Christian Lealiifano.Un rato más tarde, Nueva Zelanda, número uno en el ranking del Rugby Board, no dio lugar a las sorpresas y despachó con contundencia a Irlanda en un duelo disputado en Tokio y que los bicampeones vigentes controlaron de punta a punta.Aaron Smith (dos), Beauden Barrett, Codie Taylor, Matt Todd, George Bridge y Jordie Barrett anotaron los tries para el elenco dirigido por Steve Hansen, que que además contaron con los 11 puntos que aportó Richie Mo'unga con su pie derecho (cuatro conversiones y un penal).Los irlandeses, que habían quedado segundos en el grupo A detrás del sorprendente seleccionado local, recién pudieron escapar al cero en los últimos minutos del partido gracias a un try de Robbie Henshaw y a un try-penal convertido por Joey Carbery.El duelo de semifinales entre Inglaterra y Nueva Zelanda se disputará el sábado 26 de octubre a las 5 (hora de Argentina) en el Estadio Internacional de Yokohama.Los protagonistas de la otra semifinal quedarán determinados este domingo, tras los duelos de cuartos de final que protagonizarán Gales-Francia (a las 4.15 en Oita) y Japón-Sudáfrica (a las 7.15 en Tokio).