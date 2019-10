Alvarado venció a Chicago y empataron los cordobeses

En el inicio de la 10 fecha de la Primera Nacional, y por la Zona A, Alvarado de Mar del Plata superó 1-0 a Nueva Chicago como visitante gracias al gol de Rivero, a los 9m. En el otro encuentro disputado en la tarde de ayer, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano empataron 1 a 1. Vester había puesto en ventaja al local, a los 71m, pero en el segundo minuto de adición el 'Pirata' llegó al empate por intermedio de Erramuspe.11 hs. Brown (PM) vs Mitre, 15.30hs Atlanta vs San Martín (SJ), 18.30hs Ind. Rivadavia vs Agropecuario.17hs San Martín (Tuc) vs Atlético de Rafaela, 18hs (tv) Almagro vs Quilmes, 19hs Villa Dálmine vs Def. de Belgrano, 20 hs. (tv) Sarmiento (J) vs Tigre.